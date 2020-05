Muchas de nosotras levantaríamos la mano sin dudar si nos preguntaran si nos haríamos algún retoquito estético, pero seguramente a algunas nos frenarían dos cosas: el pagarlo (algunos no son baratos) y las posibles consecuencias, porque esa es otra: cuando te haces algún retoque, puede salir bien, regular o desastroso. Nuestras famosas no son ajenas a ello, y más de una ha tenido que arreglarse el desaguisado de algún desalmado, como Anita Matamoros, que ya ha revelado que volverá a pasar por quirófano para arreglarse el pecho, y hoy la que ha confesado ha sido Adara Molinero.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Adara ya contó lo que se ha hecho en la cara y el cuerpo en un capítulo de MTMad, y ahora ha tenido que contar que se está deshaciendo de uno de sus últimos retoques porque le habían hecho un estropicio: las cejas. La ganadora de 'GH VIP 7' había decidido optar por la técnica del microblading, que es como un tatuaje semipermanente para no tener que estar rellenando las cejas cada vez que se maquilla, pero se lo hicieron tan mal, que la tenía totalmente amargada y acomplejada y ahora ha tenido que ir a quitárselo. ¡Madre mía, la que le liaron, porque la tinta no era del color de su ceja ni parecido!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Adara Molinero Instagram

De hecho, así lo ha contado ella misma a través de sus Stories de Instagram:

Al menos, nos alegramos de que este arreglo sea facilito: "se puede hacer vida normal después", ha comentado con naturalidad, ya que sólo se trata de ir eliminando, en diferentes sesiones, el pigmento introducido la piel, aunque eso sí: parece un poquito doloroso...