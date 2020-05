Si para todos nosotros ha sido un shock esta nueva normalidad que ha provocado el coronavirus, teniendo en cuenta que la hemos vivido día a día, imaginaos cómo debe de ser dejar tu país en una situación normal ¡y enfrentarse a esta situación de golpe! ¿Un shock, verdad? Pues eso es lo que le ha pasado a Estefanía al regresar a España de 'Supervivientes 2020', que ha aprovechado su primer capítulo en MTMad tras la vuelta para contar cómo se está readaptando... y lo cierto es que no está siendo nada fácil.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Tuve la suerte de que la semana que me expulsaron pude coger un vuelo y volver, pero algunos de mis compañeros llevaban semanas allí porque estaban los aeropuertos cerrados", ha contado, pero lo fuerte ha venido después: "Fue un shock llegar al hotel para ducharnos y hacernos la revisión con la prueba del coronavirus, pero más aún coger un coche y ver todas las calles vacías, los carteles de la carretera diciendo ‘España en alerta’ y ver cada pocos metros coches de policía haciendo controles. Para mí fue súper heavy. Un golpe de realidad alucinante".

Mediaset

A esta presión por acostumbrarse a convivir con el coronavirus, han llegado otros problemas: está bastante preocupada por las marcas que ha traído de la isla debido a las picaduras de los mosquitos y a los cortes con los corales, además de la sequedad de la piel, aunque piensa ponerle remedio en cuanto pueda con algún tratamiento. ¡Pues no es presumida ella...! Pero el problema grave viene por el sueño: no consigue pegar ojo, duerme muy poco, se despierta muy temprano... ¡y para más inri no le vale absolutamente nada de su ropa! ¡Todo le queda grande! Y tampoco puede salir libremente, por el momento, a comprar ropa, algo que le encanta. Desde luego, va a ser una vuelta a la realidad bastante dura, aunque a lo de la ropa ya le ha puesto "remedio": nada más llegar se ha inflado a tortilla, cocido, pasta y gofres. Eso sí que es la nueva normalidad...