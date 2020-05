Nuestro actor 'misterioso' protagonizó una popular serie durante 12 temporadas.

Se ha hecho una precuela de su personaje.

Son muchos los que pasarán desapercibidos cuando acabe el confinamiento y podamos volver a salir a la calle con normalidad. Entre los que se han afeitado o dejado la barba –por no hablar de las perillas o bigotes– y los que se han metido a peluqueros de la mano de Youtube, más de uno está irreconocible. Entre ellos este popular actor, que ha cambiado su pelo castaño por un rubio platino y ha añadido unas gafas de pasta a su imagen. ¿Sabrías decirnos quién es? Si no recuerdas su nombre real, seguro que sabrías decirnos quién es por su personaje...

Te lo vamos a poner muy, pero que muy fácil con las siguientes pistas:

Su personaje tiene un CI de 187. Tiene dos doctorados (el primero lo consiguió con 16 años) y un máster. Y trabaja como físico teórico en el Instituto de Tecnología de California. Una de sus frases míticas es: "¡Zas en toda la boca!".

Si a estas alturas aún no lo sabes, no vamos a darles más vueltas. Se trata del actor Jim Parsons, Sheldon Coppe en la serie 'The big band Theory'. Y ahora viene el porqué de este cambio de imagen: ¿un nuevo papel? ¿cansado del moreno? ¿quiere desvincularse de la imagen de su personaje? Pues nada más lejos de esas cuestiones. Tal y como él mismo ha contado, por videollamada, en The Jess Cagle Show, en SiriusXM, este cambio de look tiene con finalidad: dar vidilla a su relación de pareja.

"La cuarentena causa cambios y necesitaba animar un poco las cosas con mi marido, que solo tiene un compañero. Ahora tiene compañero y medio. Una cosita nueva para animar el asunto", comentaba divertido el actor, que se casó con el productor de televisión Todd Spiewak, en 2017.