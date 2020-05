Si tenemos que decir una palabra que nos venga a la mente cuando hablamos de las Kardashian, nos apostamos lo que queráis a que no es ni 'sencillo' ni 'humilde'. Todo lo que las rodea es de un 'extra' y un divismo que abruma, ya sea su ropa, sus fiestas o su estilo de vida en general. Y seguro que todas recordáis el ajustadísimo traje de látex de Balmain que Kim Kardashian vistió para acudir, pocos días antes del estado de alarma, a la Semana de la Moda de París.

Ya os decimos que ponerse de pies a cabeza un modelito hecho con ese material no es nada fácil, y para aquellas que os preguntabais cómo se envasó al vacío, Kim ha mostrado el proceso en su reality ‘Keeping up with the Kardashians’, y las imágenes son para echarse unas risas:

La mujer de Kanye West necesitó que entraran en la habitación del hotel dos asistentes para ayudarla a enfundarse en látex. Pero, como ni por ésas lo conseguía, ¡tuvieron que untarla en aceite para que cediera el pantalón! “Parezco un condón. Me duele la piel, de verdad. Creo que me he arrancado un músculo o algo”, se quejaba. ¿Lo peor? Que su hermana Kourtney asistía al espectáculo muerta de la risa, aunque ella tuvo que pasar por lo mismo al llevar un modelito súper parecido. Siempre es más divertido verlo desde fuera, ¿eh, Kourtney?

Eso sí, al salir a la calle, ni rastro de sudor, ni lágrimas ni caras de esfuerzo, sino toda la naturalidad que se puede tener con ese traje puesto... que es poca, ya os lo adelantamos. ¡Lo que estaría sudando esta mujer por dentro no nos lo queremos ni imaginar!