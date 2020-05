La hija de Kiko Matamoros y Makoke se operó hace dos años del pecho, pero ahora ha decidido que quiere volver a pasar por quirófano tras no haber quedado contenta con el resultado.

En abril también tuvo que pasar por quirófano por un problema en su "diente falso".

Falta mucho para que volvamos a recuperar la normalidad de antes del confinamiento, pero poco a poco vamos retomando nuestro día a día. Anita Matamoros, por ejemplo, ha aprovechado la reapertura de los centros de belleza para hacerse la manicura. La influencer está viviendo unos duros momentos, tras la muerte de su abuela el pasado 1 de mayo. A la salida del salón de belleza, Anita desveló que su madre "ahí va, triste, pero... bueno".

La hija de Kiko Matamoros no puede estar en estos difíciles momentos arropando a su madre –de forma física–, ya que no está pasando el confinamiento con ella, sino con su chico. Sin duda, una prueba de fuego para la pareja el pasar tantas horas juntas, que parecen estar llevando de maravilla. Anita y su chico han dado un gran paso en su relación al irse a vivir juntos.

Agencia

En unos días, la hija de Makoke y Kiko Matamoros volverá a pasar por quirófano para retocarse el pecho. Lejos de sentir miedo por la operación en los tiempos que estamos viviendo, Anita está muy segura de la decisión que ha tomado. "Estoy en buenas manos. No me da miedo. Me da mucha confianza", asegura.