Ivana y Hugo rompieron su relación en 'Supervivientes 2020' hace unas semanas.

Sierra ha dedicado unas bonitas palabras a su ex tras la ceremonia de salvación.

La relación de Ivana Icardi y Hugo Sierra ha estado marcada por los altibajos. De hecho, por culpa de sus continuos piques el uruguayo tomó la decisión de dejar la relación con la argentina hace tan solo unas semanas. Unas decisión que dejó a Icardi completamente destrozada. Tras su ruptura, los ex tortolitos han protagonizado numerosos encontronazos. No obstante, parece que las aguas ya han llegado a su cauce. Tras la ceremonia de la salvación, en la que Hugo se ha alzado como el más querido por la audiencia de los tres nominados, el ex de Adara dedicó unas bonitas palabras a su ex.

Telecinco

Como cada martes, los nominados de la semana se enfrentaban a la primera salvación de la expulsión. Un momento de máxima tensión para todos los concursantes. Hugo Sierra fue el elegido para seguir en el reality de supervivivencia. Por lo tanto, Jorge e Ivana continúan en la palestra, y uno de los dos abandonará el concurso el próximo jueves.

Telecinco

Tras salvarse, el uruguayo, lejos de alegrarse, quiso dedicarle unas bonitas palabras a Icardi, su ex novia, que terminaron en un afectuoso abrazo entre los dos. "Lo merecía igual que yo, es una guerrera con todas las palabras", aseguró el ex yerno de Elena Rodríguez. "A mí me hubiese gustado que se salvase ella. Pensé que se iba a salvar y espero que se quede el jueves", confesó, entre lágrimas. ¿Será esto el principio de la reconciliación entre Hugo Sierra e Ivana Icardi?

