Elena quiere que Ivana sea su nuera.

¿Qué opinará Adara Molinero de tener a Ivana como cuñada?



Las relaciones en la isla cambian a pasos agigantados. Si hace unos días Ivana mandaba callar a Elena durante 24 horas como castigo, ahora parece que son inseparables. Incluso la deportista le ha lanzado una propuesta muy personal a la ex concursante de 'Grande Fratello'.

Elena le ha comentado a Icardi que cuando salgan del reality le va a presentar a su hijo Aitor para que puedan conocerse. Vamos que ha pasado de no aguantar su actitud, a querer sentar a Ivana en la mesa de su casa. Una petición que ha dejado completamente sorprendida a la argentina. No obstante, estamos seguros que, tras su ruptura con Hugo Sierra, un tonteo nada más salir del concurso no le sentaría nada mal. ¿Qué opinará Adara Molinero de esta petición?

Telecinco

Después de nominarse y tener numerosos enfrentamientos, parece que la deportista y la argentina se han convertido las mejores amigas en los Cayos Cochinos. “Con lo guapa que eres, lo graciosa y lo simpática, no te mereces sufrir por amor. Esto pasará como todo en la vida”, le dijo Elena a Ivana. No obstante, no todo quedó en eso. Hubo más. Y es que la madre de la ganadora de 'GH VIP 7' se atrevió hasta hacerle una proposición...

Telecinco

“Mira que te lo dije, que te presento yo a Aitor, él es un poco más mayor que tú, perfecto. Ése es leal y es maravilloso”, le aseguró Rodríguez a la ex de Gianmarco Onestini. Eso sí, le advirtió, irónicamente: “Mi hijo es mío, yo soy una suegra complicada”. ¡Vamos, muy fuerte todo!

