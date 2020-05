Anabel Pantoja dedica un mensaje de amor de lo más tierno a su chico con quien lleva más de dos años de relación.

con quien lleva Omar Sánchez se ha convertido en el acompañante perfecto ahora que la sevillana es todo un fenónemo viral.



En apenas un mes, Anabel Pantoja debería estar dando el 'sí, quiero' a su chico, Omar Sánchez, en la que prometía ser una de las bodas más mediáticas del año. Sin embargo, la pandemia de coronavirus le ha obligado a posponer el enlace y nos ha dejado sin la esperada imagen de la sobrinísima de Isabel Pantoja vestida de blanco. Pero oye a cambio la cuarentena ha permitido a la pareja pasar toda una prueba de fuego que está demostrando que su amor está hecho a prueba de confinamientos.

La sevillana y su 'negro' se ha enfrentado al reto de empezar la convivencia juntos en Gran Canaria en pleno encierro y lo están superando con nota. Por eso Anabel Pantoja no ha dudado en declararse públicamente a Omar con un mensaje de lo más romántico que ha enternecido a sus seguidores.



“Por ser de los mejores para tener en la vida. Ejemplar y digno de estar siempre a mi lado. Muy orgullosa de ti”, escribía Anabel en su perfil de Instagram junto a una foto muy tierna con su prometido. Con este emotivo mensaje, la sevillana se rinde a los pies de su pareja, presume de él y deja clara su intención de que lo suyo sea un amor para toda la vida.

Estos días de cuarentena les están sirviendo a Anabel y Omar para hacer un máster acelerado en convivencia de pareja. Pero uno heavy porque no tienes la posibilidad de escaparte de cañas con tus amigas para despotricar sobre tu chico ahora que has descubierto que deja los calzoncillos tirados en el suelo. Y a lo de estar 24 horas juntos, se suma que la sevillana acaba de dejar su tierra mudándose a la de su chico y echa de menos a lo suyos. Y aunque la prima de Kiko Rivera reconocía que a veces no lo llevaban muy bien, el paso de los días está demostrando que la pareja puede con todo.

Gracias a este encierro, estamos viviendo casi en directo cómo es la relación de la pareja y conociendo un poco más la figura de Omar Sánchez. Y es que el canario, profesor de windsurf y empresario, es cada vez más protagonista en las 'locuras' con las que Anabel Pantoja lo está petando en su Instagram y en 'Sálvame'. Tan pronto se presta a posar con ella, como a grabarla durante sus rutinas de ejercicios y bailes en los que la sevillan saca su lado más divertido y natural.

Desde luego, queda claro que Anabel Pantoja ha encontrado en el canario la orma de su zapato. El chico tiene el mismo sentido del humor que la sobrina de Isabel Pantoja y así lo está demostrando haciéndole bromas continuamente. Ella ha conseguido hacerle partícipe de su éxito virtual y televisivo, mientras que él la logrado que ella deje su Sevilla natal por Canarias y se haga fan del paddle surf. No fueron muchos los que apostaron por la pareja cuando a principios de 2018 empezaron a dejarse ver juntos solo unos meses después de que la colaboradora sufriera la ruptura de su ex, Juanlu, con el que estuvo tres años. ¡Y ahora los adoramos!