Más larga, más corta, más platino o más oscura, pero lo que le gustaba a Terelu Campos sobre todo era ser rubia. Pero a sus 55 años y, tras más de 60 días encerrada en casa, la presentadora se ha arriesgado y ha regresado a la tele con un radical cambio de look. ¡Ahora, Terelu es pelirroja! “Quería un cambio y se lo dije a mi peluquera de toda la vida. ‘¿Y si me lo pongo naranja?’, le comenté. Y probamos, pero todavía lo quiero más naranja”, dijo al entrar al plató de ‘Viva la vida’. Continuó: “Estuve en la peluquería cinco horas porque a mi edad no tengo ni una cana y nunca me he hecho otra cosa que no sean mechas”.

Si lo que quería era llamar la atención en su vuelta a la tele, lo ha logrado. Sus compañeros le dieron el visto bueno. En todo este tiempo, la presentadora les ha echado mucho de menos, pero tras superar un cáncer de mama ella es persona de riesgo y ha preferido quedarse en casa junto a su madre.

Vuelve al cobrizo

Terelu está súper concienciada con las medidas de precaución. De ahí que, nada más salir del plató, se pusiera su mascarilla. Agencias

Precisamente, el tratamiento para vencer la enfermedad fue uno de los momentos más duros para Terelu, que perdió su larga melena. En 2012 decidía mostrarse como era: “Me he quitado la peluca para dar normalidad a mi vida”, dijo mostrándose con un tono cobrizo similar al que luce ahora. ¡Y estaba guapísima! Después, su melena ha ido creciendo y ha pasado por diferentes etapas. ¿Cuál os gusta más?





