Hay un dicho popular que dice que nunca se puede escupir para arriba, porque luego cae, y es que hay dos cosas que no se pueden cuestionar: que todo lo que sube, baja; y que todo lo que va, vuelve. Si no que se lo digan a Susana Molina, que se ha puesto sincera en su canal de MTMad con sus seguidores y ha hecho más de una confesión que a alguno habrá dejado descolocado. ¿La más fuerte? Que después de que todos viéramos cómo dejaba a Gonzalo en 'La isla de las tentaciones' porque no le gustaba la actitud de él con las otras chicas... ¡resulta que ella también tiene una infidelidad en su currículum amoroso!

Pero calma: ha dejado claro que a Gonzalo no, sino en su relación anterior: "Me arrepiento muchísimo, porque no compensó nada lo que sufrí después", ha confesado. Llama mucho la atención esta revelación porque recordemos que a ella no le gustó nada el tonteo que se trajo su ex en el programa con otras chicas (sin haber ido más allá), aunque lo que provocó la ruptura fueron unos comentarios fuera de lugar y bastante machistas. Eso sí, asegura que, a pesar de todo, no se arrepiente de nada en esa relación: "Es una etapa de mi vida súper bonita y feliz, pero que ahora no quiera estar con él no significa que no haya querido estar el resto del tiempo. Han sido unos de los años más felices de mi vida, pero es eso, una etapa pasada".

Además, ha respondido a suposiciones de sus seguidores sobre ella, como que es muy perfeccionista ("Conmigo misma sí") o un poco asocial ("Verdad, por ser tímida"). Asegura que no le gusta la gente demasiado directa y clara "por el concepto que tengo de que la gente así no conoce los límites entre ser directa y clara y ser maleducada. A mí me cuesta mucho decirle a una persona algo que sé que no le va a sentar bien, y doy rodeos", mientras que desmiente que sea muy romántica: "Soy cero romántica. Me gustan los detalles, pero eso de una cenita con velas y flores… no me gusta mucho. Me motivan más otros detalles, como algo que me gusta y me lo traes, o un regalo inesperado".

Susana también ha hecho un muy necesario alegato feminista ("pienso que todo el mundo debería serlo, hombres y mujeres, porque para mí es sinónimo de ser buena persona, de ser empática"), y reconoce que ni otro reality, ni una boda ni una familia entran en sus planes: "Si tuviera que elegir, elegiría antes ser mamá que casarme, pero ahora mismo no. Tenía mucho instinto maternal cuando era pequeña, pero con el tiempo se me ha ido quitando", afirma.