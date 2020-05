Nagore Robles se ha tirado a la piscina haciendo un juramento de lo más comprometedor. Sí, lo ha hecho, directa, de cabeza, sin pensar en las consecuencias y sin ni siquiera pararse antes a mirar si había agua. Pero oye hecho está y el salto a bomba de la colaboradora ha salpicado tanto que ha provocado una oleada de reacciones difícil de parar. Nagore, bonita, más te vale ahora cumplir la pedazo de promesa que te marcaste en directo en el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie' sino quieres que las fieras se te echen después encima. Venga va, te contamos en detalle de qué va la cosa que vemos que te estás empezando a poner nervios@.

Instagram Nagore Robles

Nagore Robles se ha desmarcado jurando en directo que será concursante de 'Supervivientes'. Sí, como lo lees, entre broma y broma con Carlos Sobera, la colaboradora hacía públicamente esta promesa durante el último programa de 'Tierra de nadie' donde cumplía con su papel de comentarista. “Yo prometo y aquí queda grabado que en algún momento voy a 'Supervivientes'. Será mi primer reality. Lo juro”, sentenciaba mirando a cámara la pareja de Sandra Barneda.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La cosa había empezado cuando Fani comentaba cuánto echaba de menos a los seres queridos mientras estaba en Hondura. Declaración a la que Nagore no pudo evitar sumarse con su experiencia personal durante su paso por 'Acorralados'. “Carlos, cuando estuve en Acorralados, quiero decir que soy ganadora de ese reality maravilloso, decía lo mismo: 'Como echo de menos a todo el mundo…'. Pero, cuando volví, yo decía: 'Pero, ¿esta gente quién es? No les quiero ni ver, me estáis poniendo la cabeza como un cencerro'”, bromeaba.

Telecinco

Y ahí fue cuando Carlos Sobera hiló muy fino. “Eso es porque no has ido a Supervivientes. Si vas a Supervivientes te va a entrar este mismo sentimiento”, soltaba el presentador para ver si Nagore picaba. Y picó. “Prometo que la próxima pandemia me piro a ‘Supervivientes'”, respondió en tono jocoso ella. Y ahí la cosa empezó a desmadrarse con el resto de colaboradores presionando mientras que Sobera ponía la guinda: “En la próxima edición de 'Supervivientes', Nagore va a estar”.

Telecinco





Y claro, tras esto, ya tenemos salseo servido. No ha terminado 'Supervivientes 2020' y muchos están ya pensando en la próxima edición para ver si la vasca cumple o no con su juramento. Hay que recordar que ahora Nagore es uno de los rostros más famosos de Mediaset pero su salto a la fama lo dio en un reality, pero no en uno cualquiera sino en 'Gran Hermano 11'. A pesar de ser una de las primeras expulsadas, Nagore volvió a probar suerte en otro, 'Acorralados', y lo ganó como ella misma recordaba. Doce años después, se ha hecho hueco en televisión hasta llegar a presentar 'Mujeres y Hombres y Viceversa' durante la baja maternal de Toñi Moreno y se cuenta con ella para presentar 'La isla de las tentaciones'.