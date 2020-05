Pedazo de ático. Anne Hathaway y su marido, también actor y diseñador de joyas, Adam Shulman, desembolsaron 2,3 millones de euros en 2016 para hacerse con esta lujosa vivienda en el Upper West Side de Nueva York. Ahora lo han puesto a la venta por 3,2 millones. De conseguirlo, la operación sería redonda para la pareja.

El matrimonio, que tuvo a su segundo hijo en diciembre de 2019 (el primero, Jonathan, tiene 4 años), estaría buscando una vivienda más grande, más familiar para vivir con sus dos hijos, y a ser posible que tenga tres dormitorios por lo menos. El ático que venden, con unas vistas impresionantes de la ciudad y a dos pasos de Central Park, tiene sólo dos habitaciones.

Elegante fachada principal

Agencias

Esta impresionante vivienda de fachada clásica está muy próxima a Central Park. Además, ofrece unas vistas privilegiadas de los edificios Dakota y San Remo. Con un ascensor privado se accede a la terraza.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Zona de cocina y salón-comedor

Agencias

La vivienda se sometió a una renovación total. La cocina, abierta e integrada en el salón, cuenta con una encimera de cuarzo.

Agencias

Los elementos antiguos como la chimenea combinan con los nuevos como carpintería y suelos. La terraza es la joya de la corona.

Agencias

Dos cuartos de baño

Agencias

El ático cuenta con dos salas de aseo a todo lujo: zona de baño, con bañera inspirada en modelos vintage, cabina de inodoro y zona de lavabo.

Agencias

Uno de los dos dormitorios, pintado en malva, con suelo de roble es ligeramente abuhardillado, lo que le da un toque muy romántico.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io