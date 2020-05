Asegura que está deseando volver a la normalidad y “abrazar a la gente y besarla, porque yo no quiero ser como los asiáticos”. Mario Vaquerizo vive el confinamiento en su casa de Madrid con su mujer, Alaska, y su suegra, América. Cuando todo esto acabe, volverá a ‘Tu cara me suena’, a la obra de teatro ‘La última tourné’ y retomará el trabajo con su grupo, Las Nancys Rubias, que este año celebran su 16 aniversario: “Es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, y mira que yo con las Nancys me peleo. Y, claro, me peleo con la gente a la que quiero. Las Nancys somos unas marcianas, porque ellas tienen horario de oficina”.

¿Tú podrías haber trabajado en una oficina?

Trabajé cuando me quedé en el paro, pero me tira mucho la calle. Lo que me gusta es entrar y salir para estar en contacto con la gente y poder hablar.

¿Te han tentado de la política?

No. Yo soy muy transparente. No soy dogmático porque me gustan cosas de un lado y de otro. Lo que me gustaría ser es Concejala de Festejos para organizar todas las ferias y, como hay que hacer una oferta para todos los habitantes y yo soy muy plural, lo haría bien.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Llevas un look diferente. Por lo menos, no te ha dado por raparte el pelo...

¡Mi pelo! Yo ya tuve el pelo corto, y ¡qué feo estaba! Yo mi melena no me la quito. Lo que llevo fatal con el confinamiento es que estoy hinchada. Estoy deseando que abran los quirófanos para ir al doctor Monereo a hacerme una liposucción de pechito. Es una cosa que tenía pensada antes de todo esto. Se lo dije a Olvido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Estas enganchando al culebrón ‘Merlos Place’?

Sí, qué gracioso. Es como una telenovela de Venezuela. Asistir a una traición tiene que ser doloroso.

¿Crees en las parejas abiertas?

¡No! La primera novia que tuve me acuerdo que fui a verla y resulta que tenía otro novio. Le dije “yo o él”, y la dejé. Y luego empecé con Olvido. Lo respeto en los demás, pero yo no.

¿Perdonarías antes la infidelidad de una pareja o la de un amigo?

Son diferentes. Lo mejor es no asistir a una traición o a un engaño, porque es muy desagradable. En mi caso, le tendrías que preguntar a Alaska si me ha puesto los cuernos, pero es que yo no. Y, además, no sabría. ¿Con quién le iba a poner yo los cuernos si estoy todo el rato con mis amigos?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io