Aunque tener dinero no es nada malo, gastarlo sabiamente sí debería ser requisito indispensable para tenerlo, y aunque a muchas personas les pueda parecer de lo más superficial comprar bolsos, zapatos y otras prendas de lujo, para otras es sinónimo de inversión y buen gusto, ya que un buen bolso puede llegar a durar toda una vida. De esa mentalidad es, por ejemplo, Oriana Marzoli. La colaboradora ha trabajado mucho, y también ha ganado mucho dinero, así que se lo gasta, como ella dice, 'en lo que le da la gana', y dos de sus fetiches son precisamente los bolsos y los zapatos, y ahora ha abierto su armario para enseñarlos todos.

Aunque tiene mucho dinero invertido en bolsos, se trata de una colección de años: "Me flipan los bolsos, pero creo que un tacón es más sensual. Un bolso lo puede llevar cualquiera y hacerlo chachorro, pero un tacón bonito no le luce a cualquiera", y señala: "Yo no uso bolsos que no sean de firma. Qué queréis que os diga, soy así de retrasada. Llamadme materialista".

Sobre su cama, todos los bolsos puestos en 'display': Prada, Miu Miu, Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent... Precisamente toda la obsesión empezó con un 'Neverfull' de Louis Vuitton, que actualmente cuesta la friolera de 1170 euros, aunque ella pagara algo menos puesto que los precios suben todos los años. De este modelo tiene dos: uno con el estampado 'monogram' y otro con el estampado 'damier' de cuadros azules y blancos. Y seguimos sumando.

¿Su favorito? El 'Envelope' de Saint Laurent. ¿Precio? 1890 euros. Este también lo tiene doble, pero más pequeño: 1650 euros. Pero eso sí, deja claro quién ha puesto el dinero: "Todos los bolsos que veis aquí me los he pagado yo. A mí nadie me ha regalado un puñetero bolso en la vida", ha dicho tajante. Para que luego digan que sólo tiene novios ricos...

¿Y en cuanto a zapatos? Tiene de Jimmy Choo, Giuseppe Zanotti, Casadei, Sergio Rossi, Steve Madden... pero los que más ha usado son unos de Christian Louboutin, con la suela roja, que rondan los 800 euros: "Mira que son incómodos, pero pegan con todo… y son un poco putones, no lo voy a negar".

También tiene un reloj de Rolex que, asegura, se pagó ella, pero sin duda, donde más ha gastado en en bolsos: encima de su cama hemos visto un 'Dionysus' de Gucci de 1690 euros, el mismo precio que tiene un 'Marmont', también de Gucci. Algo más barato es otro bolso de Saint Laurent en su modelo 'Kate', de 1490 euros... y esos son sólo algunos ejemplos. Oriana calcula que se ha podido dejar "en total más de 16.000 euros. Suena mal decirlo, pero es algo que me he ganado yo. Para algunos de vosotros lo que hago no será un trabajo, pero para mí sí. Me flipa lo que hago, y me gusta gastarme el dinero en lo que me apetece, la verdad", ha afirmado. Pues oye, ¡que lo disfrute!