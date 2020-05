Puede presumir de haber estado en tres de los programas con más audiencia: ‘Operación triunfo’, ‘La voz’ y ‘Tu cara me suena’. Con 31 años, el madrileño se ha ganado el cariño del público, “aunque cuesta que las discográficas confíen en uno”. Tanto es así que confiesa que pensó en tirar la toalla. Casado con Arabia Heredia y padre de dos hijos, Aday, de nueve años, y Nayra, de cinco, confiesa que es un hombre muy casero.



¿Cómo estás llevando el confinamiento?

Yo soy muy casero. La gente que trabajamos en el mundo del arte y apenas estamos en casa, cuando nos toca esta etapa de parones, las agradecemos.

¿Tus hijos presumen de ti?

Un montón, el niño está todo el rato diciendo que estoy en ‘Tu cara me suena’.

Estarás deseando que vuelva el concurso.

No sólo echo de menos actuar, también a los compañeros. Es una edición con mucha energía, talento y poca rivalidad.

¿Te ves ganador?

Por el televoto hay gente con más papeletas: cada vez que llegamos a Barcelona hay 200 niñas esperando a Gemeliers. Yo me siento ganador por el cariño del público y por estar primero tras once galas. Si termino ganador, cumplo un sueño.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿De dónde te viene ese afán por los concursos?

He estado en los talents más famosos y he salido airoso: en ‘OT’ ser el claro favorito y el gitanito era a quien querían en todas las ferias; en ‘La voz’, quedar el segundo; y en ‘Tu cara me suena’ estar como estoy.

“Estoy orgulloso de ser gitanito, lo malo es cuando te lo dicen despectivamente"

¿Molesta lo de ‘gitanito’?

Yo estoy orgulloso de ser gitanito, tengo una canción que se llama así. Lo malo es cuando te lo dicen despectivamente. Sigue habiendo mucho racismo.

¿Tu entorno te ha apoyado en tu sueño de la música?

Siempre. Mi abuela era reacia por la mala fama de este mundo. Pero yo puedo estar rodeado de gente drogadicta y yo no tener que hacerlo. Mis padres vieron que yo tenía las cosas claras y una mente muy centrada y por eso me apoyaron.

“Muy inseguro”

¿Tu mujer se pone celosa?

Los celos aparecen cuando das motivos. Yo me porto muy bien.

Te vimos en ‘33, el musical’, ¿te sientes a gusto haciendo musicales?

No descarto que el musical sea el camino de mi carrera.

’OT’ y ‘La Voz’ ¿abren o cierran puertas?

En ocasiones las abren porque ya te conocen. Y otras te las cierran porque creen que han visto todo lo que puedes hacer.

¿Has pensado muchas veces en tirar la toalla?

Antes de entrar en ‘Tu cara me suena’.No entendía para qué servía el cariño del público y no tener apoyo discográfico.

Si no fueras artista, serías...

Igual vendedor ambulante, como mi familia. Y me hubiera gustado ser bailarín. Y la moda me gusta, pero con mi 1,80...

¿Es verdad que te da pudor posar sin camiseta?

Soy muy inseguro. Siempre me estoy sacando fallos.

Pues tienes un cuerpazo.

Todo es foto. No hay personas feas sino mal iluminadas.

Transmites una imagen de sencillez, ¿te beneficia?

No lo sé, pero me hace dormir tranquilo y tener la conciencia tranquila. Así soy feliz.

Favorito en el programa de imitación

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La crisis del coronavirus obligó a la suspensión de la octava edición del concurso que emite Antena 3. Toda una pena para la audiencia y para Jorge, que con su voz y talento para imitar encabezaba la clasificación del programa presentado por Manel Fuentes.



Su disco

Agencias

‘Por besarte’ es el nuevo single lanzado por el cantante, un tema pop con guitarra andaluza en primer plano que inspira alegría e invita a bailar. Detrás de este trabajo está el productor de estrellas como Juan Magán.

Su familia

Productora

Jorge tiene 31 años y está casado con Arabia Heredia. Son padres de dos niños, Aday y Nayra. Presumió de su imagen como cabeza de su clan en el año 2016

en el programa de Cuatro ‘Gipsy kings’.

Su triunfo

Agencias

Saltó a la fama en el año 2006, cuando consiguió ser seleccionado para la quinta edición de ‘Operación triunfo’. Quedó en octava posición. Mucho mejor le iría en otro concurso musical, ‘La voz’. En 2012 formó parte del equipo de Rosario Flores y quedó en segunda posición.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.