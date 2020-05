¿Por qué Belén Esteban seguirá encerrada cuando Madrid pase a la fase 1 del confinamiento?

Aunque esto de pasar a la fase 1 de la cuarentena por el COVID-19 parece que se ha convertido en una triste carrera entre Comunidades Autónomas, lo cierto es que hay personas que, de momento, no tienen ninguna prisa, y no hablamos del Gobierno ni de un grupo de espertos, sino de personas de carne y hueso, como Belén Esteban. La colaboradora, que vive en Paracuellos del Jarama (Madrid), está, como el resto de madrileños con dos dedos de frente, cumpliendo a rajatabla las normas impuestas para evitar un rebrote, aunque su caso es muy especial debido a su enfermedad.

Belén padece desde hace años diabetes, y esa es una condición de riesgo en el caso de contraer el coronavirus. Por eso, la Esteban no se la juega: ha decidido salir de su casa en ocasiones contadas con los dedos de una mano cuando los expertos lo han permitido, pero aunque Madrid no pase a la fase 1 con el resto de la comunidades autónomas, ella va a seguir encerrada en casa por prescripción médica.

Belén tiene la suerte de vivir en un gran chalet triplex con jardín en el que puede estar tranquilamente a sus anchas, así que realmente no le hace falta salir a la calle, y mucho menos ir al trabajo en el plató de Telecinco en el que se graba 'Sálvame'. De hecho, se ha reciclado con una sección semanal de cocina en directo que le está funcionando perfectamente. Es su versión del teletrabajar, y lo cierto es que no le está yendo nada mal, aunque espera volver con sus compañeros a partir de junio. ¿Podrá?

