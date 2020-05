El paso por 'Supervivientes 2020' de José Antonio Avilés ha estado cargado de polémicas. Y es que, a los continuos enfrentamiento que el periodista ha protagonizado en el reality con la mayoría de sus compañeros, el colaborador de 'Viva la vida' suma numerosos frentes abiertos en España. Tras las diversas informaciones de supuestas estafas que han salido a relucir mientras Avilés estaba en Honduras, el periodista da la cara en el 'Última Hora' del programa para dar explicaciones de todas las polémicas que tiene abiertas.

Una estafa de un sofá, deudas sin pagar, su título de periodismo, ropa a famosas por las cobraba... y un sinfín más de informaciones por las que Jorge Javier Vázquez le ha preguntado al colaborador de televisión en su primera entrevista. Durante estos días, José Antonio Avilés ha podido hablar con su abogado y sus familiares para conocer cómo estaba la situación en España.

Telecinco

"He cometido errores, muchos, y asumo los errores que he cometido en mi pasado. Me arrepiento de la mentira, que es el camino fácil y no te lleva a nada", dijo el colaborador. "Si tengo que pedir perdón lo pediré y rectificaré, asumiré y reconoceré. Yo creé una vida paralela y no supe parar a tiempo", aseguró, visiblemente triste.

"Lo estoy pasando muy mal por mi familia, ellos solo me han dado lo mejor y yo le he dado malos ratos y bochornos", confesó, muy emocionado. "Paras y crees que no hay un pasado, que se ha borrado pero siempre sale a relucir. Me avergüenza lo que he tenido que ver", añadió.

"He engañado a gente en mi pasado y me he engañado, pero no quería hacer daño a nadie, lo hacía porque quería ser feliz, era egoísmo. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Me han pillado con carrito del helado en la oscuridad, y a 8.000 kilómetros de mi casa", siguió el comunicador.