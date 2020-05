El periodista se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores.

Kiko Matamoros ha arremetido duramente contra él por sus continuas mentiras.

Kiko Matamoros, que ha sido un gran defensor del concurso de Avilés, también ha tenido la oportunidad de aclarar varios temas con el participante de 'Supervivientes 2020' en el 'Última hora' del programa. El padre de Laura Matamoros no ha sido tan benévolo como otros colaboradoras y no ha dudado en enfrentarse directamente al periodista. De hecho, lo ha acusado directamente de “estafador”. Eso sí, José Antonio no se ha quedado callado y ha intentado salir del paso como buenamente ha podido. ¡Muy atentos a su rifirrafe en directo!

Telecinco

“Lo único predecible aquí son tus mentiras. Esta noche has perdido la oportunidad de quedar medio decentemente y has sido tan torpe de reconocer primero que eres un estafador y después negarlo”, le ha dicho Kiko al cordobés. “Yo no soy tu problema, tu problema eres tú, a ver si te das cuenta de una vez”, añadió.

Telecinco

“Cuando empezaste en el reality yo te apoyaba pero me has demostrado que tienes la poca vergüenza de utilizar a tu familia y la poca humildad de no decir ‘lo reconozco, necesito un tratamiento psicológico psiquiátrico y pido perdón’. Lo que has hecho esta noche es desaprovechar una oportunidad de oro defendiendo mentira tras mentira y así te va”, afirmó Matamoros, muy indignado por los engaños del andaluz. “No he defendido ninguna mentira. Queríais sinceridad y es lo que he dado”, ha respondido Avilés, intentando escabullirse de las acusaciones del padre de Diego Matamoros.

