Nada. Nada nos hacía pensar el pasado mes de febrero, cuando se le fotografiaba en el aeropuerto camino a 'Supervivientes', la que se le venía encima a José Antonio Avilés. El -por entonces- periodista de 'Viva la vida' había cogido la oportunidad de su vida por los cuernos para asentar su nombre en el universo Mediaset: con toda la ilusión, se marchaba a uno de los realities más duros pero mejor valorados de la televisión. Sin embargo, por su cabeza pasaban mil pensamientos de preocupación, y nosotros sin saberlo: ¿saldría toda la verdad que escondía a la luz?

Gtres

Pues sí, salió: hace unas semanas se empezó a rumorear que Avilés no era, realmente quien decía ser: se había vendido por las televisiones como periodista cualificado y titulado, con estudios en Gales, con grandes contactos entre los famosos y hasta se pavoneaba de haber conseguido entrevistas que ya las quisiera más de un comunicador, como al padre del pequeño Julen. Sin embargo, todo se empezó a desmoronar cuando se demostró que los certificados de sus estudios podían ser falsos, cuando los directores de las escuelas a las que decía haber acudido negaban que entre sus archivos constara su nombre y, sobre todo, cuando su madre no sabía decir dónde había estudiado su hijo, o cuando el propio Avilés demostró que (a pesar de haber estudiado en Gales) no tenía un gran nivel de inglés... Y ahora, lo ha tenido que confirmar todo.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Avilés ha ido con la verdad por delante y ha explicado sus invenciones: "Me arrepiento de la mentira, que es el camino fácil y no te lleva a nada", dijo el colaborador en el 'Última hora' de 'Supervivientes'. "Si tengo que pedir perdón, lo pediré y rectificaré, asumiré y reconoceré. Yo creé una vida paralela y no supe parar a tiempo", aseguró, visiblemente triste. Y ahora, ¿qué va a pasar?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de todo, quizá en Telecinco, tras su paso por 'Supervivientes', todavía quieran contar con él, aun con su falta de estudios. Al menos, sus habilidades como comunicador y como personaje televisivo han quedado demostradas, como ya hicieran otros antes como Rafa Mora o Kiko Matamoros, y su capacidad para llevar informaciones a su trabajo. Sin embargo, aún le queda mucho por aprender, especialmente sobre ética profesional, y quizá ahora, tras sentar las bases del personaje en el que se ha convertido, quiera estudiar verdaderamente la carrera de Periodismo mientras lo compatibiliza con su trabajo en Telecinco. ¿Podrá así recomponer su credibilidad, que es lo realmente importante para un periodista de verdad?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io