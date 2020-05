Dicen que los amigos es la familia que se elige, por eso, si hay una cosa dolorosa en en la vida, es pelearse con uno de ellos y llegar a romper la amistad para siempre. Las que lo han sufrido en sus carnes, sin duda, han sido Nagore Robles y Carolina Sobe. Las dos colaboradoras llevan años peleadas, dirigiéndose la palabra para lo mínimo en espacios de trabajo, pero sin duda, aquellas confesiones, quedadas y secretos de amigas nunca más se han vuelto a repetir... pero ahora ¿podría haber un atisbo de perdón entre ellas?

La que sí está dispuesta a volver a buscar un punto de encuentro es Carolina (aunque, claro, fue la culpable de todo): ya en 'GH DÚO' se acordó de ella y de su pelea al hacer su 'curva de la vida', y a pesar de que se mostraba súper arrepentida de lo que le hizo, sabía que su amistad estaba rota y que probablemente ya no tuviera solución: "Ya ha pasado mucho tiempo y cada una lleva su vida. Me alegro de que le vaya súper bien, pero también me hubiese gustado que, cuando tuvimos ese problema, me hubiese escuchado más tiempo del que lo hizo", dijo entonces.

Nagore, sin embargo, al coincidir estos días en los debates de 'Supervivientes 2020', y preguntada por Jorge Javier Vázquez, sigue con la puerta cerrada: "No me gustaría vovler a ser amiga de Carolina. Nunca. No es por rabia, es porque lo pasé muy mal y yo la quise mucho. A mí me hizo mucho daño", ha dicho, aparentemente todavía dolida. Pues qué pena...

