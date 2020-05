Nunca nos gusta ver sobrevolar la palabra 'divorcio' sobre las parejas de los famosos, pero a veces, son cosas que pasan. Ahora, sin embargo, muchas de ellas están poniendo su amor al límite por culpa de la cuarentena, y mientras unas están saliendo fortalecidas, como la de Chiara Ferragni y Fedez, otras, como la de cualquier otro hijo de vecino, están a punto de tirarse de los pelos, como la de Kim Kardashian y Kanye West. La suerte que tienen es que viven en una inmensa mansión y no tienen ni que cruzarse si no quieren, pero a pesar de que se les ve siempre de lo más enamorados, al matrimonio le va a salir caro el encierro...

Gtres

Según ha filtrado una fuente cercana a la familia al medio estadounidense 'Us Weekly', Kim y Kanye están al borde de la crisis: al parecer, ella está centradísima en cumplir con sus obligaciones como madre con sus cuatro hijos, en llevar a cabo sus compromisos profesionales y en estudiar su carrera de Derecho, mientras Kanye sólo se centra en sus cosas y sus creaciones artísticas de moda y música, y está dejando cada vez más de lado a Kim con el resto.

Gtres

"Kim y Kanye han estado discutiendo mucho esta cuarentena, y la está poniendo de los nervios", ha confesado la mencionada fuente, que añade que "Kim está intentando llegar a todo sin toda la ayuda que Kanye podría darle". Vamos, que el cantante se está cubriendo de gloria con su vaguería. Además, para más inri, el rapero estaría últimamente especialmente picajoso, porque entre sus problemas mentales, su personalidad súper controladora y su manía de imponer ciertas cosas en casa según sus ideales, la pareja está rozando la crisis. De hecho, "Kim cree que necesita un poco de espacio"... ¿Se avecinará drama en el 'klan'?

