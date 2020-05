Raquel Bollo ya se ha tatuado la inicial del nombre de su primera nieta, Jimena, que nació el 1 de febrero y a la que no está pudiendo ver. Dice que quiere que sus nietas la llamen abuela, ya que la segunda está de camino. En estos días, la colaboradora le ha hecho varios modelitos a Jimena y, además, está diseñando piezas para su firma de joyería, Renacer.

Estarás echando de menos a tu nieta, ¿no?

Sí, aunque he echado más de menos a mis padres. Mi madre tuvo cáncer y era persona de riesgo, así que no podía salir de casa ni a comprar. Jimena cuando empezó el confinamiento tenía sólo un mes y la he visto por videollamada, pero no es lo mismo. Tengo muchas ganas de achucharla.

Alma es madre primeriza, ¿te ha llamado para pedirte consejos?

Para nada. A pesar del disgusto que me llevé como madre, que ya está superado, yo sabía que no iba a tener ningún problema. Siempre le han gustado muchos los niños y ella ejerció mucho con su hermano Samuel.

¿Por qué Jimena?

Les gustó. A ella le gustaba Fernanda, por su abuelo, y Cataleya, pero no nos gustaba a ninguno. Jimena es un nombre con fuerza.

¿Tu hijo, que espera una niña, ya tiene nombre?

Manuel quería niño, pero no han decidido el nombre aún.

Eres una abuela joven.

No he cambiado en nada. Yo tengo 44 años y me siento joven. Mi preocupación no era que me hicieran abuela. Yo creía que mi hija perdía su juventud. Yo he sido una madre joven y sé lo que supone.

¿Te arrepientes de haber perdido esa juventud?

Sí, por supuesto. No me arrepiento de mis hijos, pero los podría haber tenido a otra edad y no a los 19 años. La juventud no se recupera.

¿Te molesta que te vayan a llamar abuela?

No. Yo quiero que me llamen abuela. Eso no me hace sentirme mayor. Yo ahora voy a vivir una segunda maternidad.

Cambiando de tema, ¿cómo has logrado levantarte cada vez que te has caído a lo largo de tu vida?

Gracias a mis padres, por la educación que me han inculcado. Mi familia es una piña. Lo importante es tener unos buenos cimientos. Gracias a Dios he tenido una infancia maravillosa.

¿Consideras que has sido una madre soltera?

Evidentemente. Yo me divorcié y crié a mis hijos con la ayuda de mis padres. De hecho, la figura paterna que han tenido es la de su abuelo.

¿Borrarías algo de lo que has vivido?

Claro, pero como lo borraría ni siquiera voy a comentarlo para que no me vengan los recuerdos.

¿Tus hijos han sufrido por tener una madre famosa?

A mi hija Alma lo que más coraje le daba era que le dijeran que era clavada a mí. Pero mis hijos sí que han sufrido porque me han visto sufrir en televisión. Y Samuel, cuando era pequeño, ha sufrido porque ha estado tres días sin verme porque yo estaba en Madrid. Me decía: “¿Por qué no dejas ese programa que chilláis tanto?” Él veía a sus compañeros con sus madres. Y Manuel tenía impotencia cuando decían mentiras sobre mí.

¿Has ido encajando mejor las críticas con el tiempo?

Las críticas duelen mucho, y más cuando quieren cambiar tu vida.

¿Cuándo vuelves a ‘Sálvame’?

Yo le agradezco a mi programa y a la televisión salir adelante y poder haberle dado a mis hijos una vida mejor. Yo salí por lo que salí de ‘Sálvame’. No he cerrado las puertas a nada. Me fui una vez y me recibieron con los brazos abiertos, porque el cariño con mis compañeros existe. La situación es complicada ahora y espero que se solucione lo antes posible, independientemente de que vuelva o no. Pero en el momento que entras con demandas, es complicado.

¿Cuál fue esa situación?

Consideré que se jugó con la imagen de alguien que no pertenece a este mundo y lo ha demostrado.

¿Tienes más amigos o enemigos dentro del programa?

Yo no considero que tenga enemigos dentro del programa. Con ‘Sálvame’ he ganado amigos. Por ejemplo, con Gema López tengo una estupenda amistad y me ha ayudado mucho. Lo mismo me pasa con Belén. Los pocos enemigos que he podido tener son personas que han salido en un determinado momento, y al final se hacen enemigos porque les interesa.

¿Ya tienes fecha de boda?

Nos queríamos casar este año, pero las circunstancias han cambiado. Yo me quiero casar desde la tranquilidad. Todo se ha tenido que retrasar, ¡hasta el bautizo de Jimena! No sé si nos dará tiempo este año a casarnos. No hay una fecha ni tampoco prisa.

Lo que sí tenéis claro es que será por la Iglesia.

Podemos perfectamente por las dos partes. Y así será.

¿Será una boda multitudinaria?

Ésa es una de las cosas por la que todo va más lento. Si fuera una cosa íntima, se podría haber hecho ya.

¿Te diseñarías tu vestido de novia?

Por supuesto. Eso está en mi cabeza. Tengo muy claro lo que quiero y lo diseñaría yo con mi propia marca.

¿Ese vestido tendrá toques flamencos?

Pues eso será sorpresa.

Por cierto, ¿haces videollamadas con Isabel Pantoja?

Hablo con ella y le mando fotos de mi nieta. Está loca por conocerla y achucharla.

