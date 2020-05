A pesar del encierro por coronavirus, semana a semana, seguimos buceando en los archivos fotográficos del mundo entero para encontrar las imágenes que logren sacarte una sonrisa en estos días tan difíciles que vivimos por culpa del confinamiento. Hemos hecho un ranking con las fotos que más nos han llamado la atención de los últimos dudas. A la hora de abrir esta clasificación, no hemos dudado en darle el número 1 a Toñi Moreno. Y es que la cara de alegría que puso la presentadora paseando el carrito con su hija Lola dentro es parecido a la que pondremos la mayoría cuando nos digan que podemos volver a la normalidad después del coronavirus.

Si quieres ver otras imágenes insólitas de nuestros famosos, sigue leyendo y podrás ver el careto de Rod Stewart cuando caminaba haciendo equilibrios o el de Winona Ryder, bolso en mano. ¿Nos acompañas?

Winona Ryder, no sin mi bolso

Gtres

Después de hacerse pública su tendencia a agenciarse objetos de posesión ajena (cleptomanía, lo llamaba), Winona Ryder debería vigilar sus gestos cuando porta objetos...

Stella McCartney se pasa de efusiva

Gtres

Stella McCartney organizaba desfile y recibió así la visita de su amiga, la actriz y cantante Janelle Monáe. ¡No logramos entender a los que dicen que el mundo de la moda es todo postureo! ¡Están encantadas de conocerse!

Guillermo y Máxima de Holanda, al rico chocolate

Gtres

Máxima y Guillermo de Holanda fueron a una fábrica de chocolate. Pregunta: ¿Quién se puso como el kiko?

Toñi Moreno y su cara de alegría

Gtres

No nos extraña que, aunque muy convencida de que hay que cumplir con el encierro por el bien de todos, Toñi Moreno haya extrañado lo de salir a la calle. ¡Basta ver cómo disfruta lo de estar en libertad!

¿Qué le pasa a Rod Stewart?

Gtres

Rod Stewart se pasea por la calle, de noche, con la cara desencajada y tratando en vano de mantener la verticalidad porque:

a) Ha bebido mucho.

b) Ha bebido demasiado.

c) Se lo ha bebido todo.

