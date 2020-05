Se lo rifan. Roberto Leal es el nuevo presentador de ‘Pasapalabra’, que Antena 3 emite de lunes a viernes a las 20:00, y vuelve con ‘OT’ a La 1, desde el miércoles 20 de mayo, en prime time. Hablamos con él del primero de los proyectos en una rueda de prensa virtual: “Estoy superfeliz de presentar el concurso. Es un gran formato y, aunque ya llevo unos años en la tele, esto es un gran reto. Y vuelvo a casa, a la cadena en la que estuve cinco años. Me fui con la ilusión de volver, y así ha sido.”

La clave está en disfrutarla al máximo, y esto irá a más. Entreno en casa con mi mujer; si no estuviésemos en el estado de alarma tendría a la comunidad loca. La gente recuperará la esencia de ‘Pasapalabra’, con algunos cambios y un plató espectacular, ajustado a los nuevos tiempos. Necesito ayuda y hay un equipo fantástico que lleva muchos años (el mismo de Telecinco) que me echa una mano en todo. Falta el público, el alma de los programas, y cuando pueda estar será la guinda del pastel. Nadie va a echar de menos nada.

Con la ‘R’: Persona encargada de revivir los formatos de mayor éxito. ¿La respuesta sería Roberto Leal?

Podría ser Rocky Balboa (risas). Pero no lo veo como revivir nada, aunque ‘Pasapalabra’ vuelve a su casa y la gente lo está esperando. En el caso de ‘OT’ (de TVE pasó a Telecinco, y volvió a la cadena pública, con él al frente) en su día fue un reto igual, porque para mí era nuevo. Sólo espero que el concurso vaya bien y que estemos a la altura.

¿Con qué palabra definirías esta nueva etapa?

Reto. Esto es asumir algo a lo grande.

¿Has hablado con Christian Gálvez?

Me mandó un mensaje muy bonito, como buen compañero que es, y me deseó mucha suerte cuando se enteró que iba a ser yo el presentador. Me dijo además: “Tienes un equipazo. Adelante, compañero, lo vas a hacer fenomenal”. Fue una alegría. Nos cruzamos un par de mensajes y hasta ahí. Un gesto muy bonito por su parte, le tengo mucho respeto y lo hace todo muy bien.

¿Qué sentiste cuando te dijeron que le sustituirías?

Pues que era muy afortunado. A cualquier presentador de entretenimiento que le propongas un formato como éste se volvería loco de contento.

Entrenamiento

¿Cómo has llevado lo de la velocidad para dar las definiciones en el Rosco? ¿Se te traba mucho la lengua?

Al final lo que te cuesta es la mecánica. El tema del ‘Rosco’, que da mucho de sí (Pablo Motos se lo preguntó en ‘El hormiguero’ y siguió con el tema del acento andaluz), al final es entrenamiento. Claro que se me traba la lengua, pero como se graba, si hay algo catastrófico, se para y se retoma, como siempre se hizo. Ya se verá la evolución. Llegará un día que pida el pan en dos segundos y vuelva loca a la panadera (risas).

¿Cómo vas a compaginar esto con las galas de ‘OT’?

Se ha planificado todo. Tengo que desplazarme a Terrassa, hago la gala en el día, me vuelvo y aquí colocamos las grabaciones para que no coincidan.

¿Qué te quita el sueño en esta etapa?

Antes te diría que las cosas de mi niña, pero es que ya duerme bien. No quiero preocuparme por la audiencia, sabemos que tiene que llegar y encajar, que irá creciendo poco a poco. Sería egoísta pensar que algo me quita el sueño cuando tengo la suerte de estar trabajando, de tener salud, de que a mi familia no le ha cogido el coronavirus. Últimamente duermo tranquilo.

¿Qué tal estás viviendo el confinamiento, con una niña en casa y con doble trabajo?

Bien, nosotros solamente tenemos una (Lola, de dos años). Pienso en familias con más hijos y ha debido ser complicado. En nuestro caso, una montaña rusa, con días mejores y peores. La niña, su madre y yo empezamos haciendo muchas manualidades. Fue tremendo, me vine muy arriba, pensé que esto iba a durar menos y en casa ya no hay papeles, cartones, tijeras… Parecía que tenía una copistería, y subía videos. Mi mujer (Sara Rubio) y yo conciliamos bien, se dedica a lo mismo y nos entendemos perfectamente, ella teletrabajando. Y ahora acoplándonos con estos horarios que tengo ahora.

¿A qué famoso te gustaría ver en ‘Pasapalabra’?

A todos. La pregunta es al contrario: ¿A qué famoso no le gustaría venir a ‘Pasapalabra’? Yo ya tengo el teléfono colapsado de mensajes de gente que quiere venir . Todos los que participan tienen su sitio y dan muchísimo juego, y cuando todo vuelva a la normalidad, con público y demás… Yo siempre quería venir a ‘Pasapalabra’. Proyecta una imagen muy chula de los que pasan por aquí.

Nuevo ‘desafío’

¿Qué programa te ves presentando en el futuro?

No soy de marearme mucho la cabeza. Hay que vivir el día a día.

Por lo pronto también te han encargado ‘El desafío’.

Tengo muchas ganas de hacerlo, pero no dispongo de mucha información. Supongo que cuando todo esto pase se retomará. Pero hacer otro programa no fue condición para que aceptara ‘Pasapalabra’.

¿Cómo ves el mundo del entretenimiento en la ‘nueva normalidad’?

No soy ningún experto, pero el entretenimiento era vital antes, lo es ahora y lo será en el futuro. Es desconectar de la información, y sobre todo en estos tiempos. Son programas necesarios y que encima implican participar desde casa, en familia y, ¿por qué no?, aprender. Esto es un período de adaptación y se está demostrando que se puede hacer televisión de muchas maneras.

