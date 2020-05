Las firmas de todo el mundo se empeñan en crear miles de vestidos al cabo del año para que todos tengamos opciones y no ir todos iguales, y aún así a veces coincidimos. De hecho, entre nuestras famosas es algo que ocurre bastante, y es que a pesar de tener muchas más opciones que el resto de los mortales, ellas se empeñan en copiarse unas a otras. No hay más que ver, por ejemplo, a Gigi Hadid con la cantante Rita Ora o a Miranda Kerr con Pink, y es que aunque se piensan que se van a librar cambiando algunos detalles como el largo o el color... ¡de eso nada, monada! ¿A quién le sienta mejor el mismo modelito?

Gigi Hadid y Rita Ora

El diseño, firmado por Tom Ford, aunque es bonito, resulta difícil de llevar. La modelo, que por si no lo sabías espera su primer hijo junto al cantante Zayn Malik, lo lució en la pasarela del diseñador, mientras que a la cantante se lo hemos visto un año después en unos premios de belleza. Ora no tiene el cuerpazo de Hadid y además estropea el estilismo con un tocado de plumas que no le sienta nada bien.

Miranda Kerr y Pink

Hay mucha diferencia entre este diseño de Stella McCartney en versión corta y larga. La modelo australiana lo resuelve con mucha elegancia al combinarlo con capa oscura, mientras que la cantante de ‘Try’ no acierta con la cazadora. Tampoco nos gustan sus exagerados pendientes ni el peinado estilo rock vintage que suele llevar bastante a menudo. En esta ocasión, y como casi siempre, gana Kerr.

Emma Stone y Michelle Williams

Las dos actrices han sido imagen de Louis Vuitton y es lógico que para los grandes eventos elijan un outfit de la firma francesa. Este vestido no es precisamente uno de sus diseños más favorecedores, pero no hay duda de que a la intérprete de ‘LaLaLand’ le sienta mejor. El motivo no es otro que el estampado floral, más fresquito y alegre que el liso de Williams.

