A pesar de que Elena Rodríguez y Rocío Flores han estado muy unidas todo el concurso, su relación ha vivido una involución constantemente. En primer lugar, fue por culpa de las peleas de Elena con José Antonio Avilés y, posteriormente, por sus diferencias en la convivencia. Vamos, que han acabado peor que Adara Molinero y Antonio David Flores en 'GH VIP 7', que ya es decir. Y es que la nieta de Rocío Jurado ha llegado a asegurar que la madre de Molinero tiene dos caras. Una acusación que no ha gustado nada a la deportista, que no ha dudado en responderle.

"Delante de las cámaras es de una manera y detrás otra", criticó Rocío. Además, le reprochó varios comentarios que había hecho sobre su madre. "He hablado con todos de sus familias porque a mí lo que me interesa es la parte humana de las personas", aseguró Rodríguez ante este ataque.

"A mí me da igual que me pregunte por mi madre, por mi padre o por quien quiera", dijo Flores. "Pues no lo parece. Parece que sean personas extraterrestres. Normalízalo un poquito, empieza tú por normalizarlo", respondió Elena, muy alterada. "Te hablo a ti exactamente igual que a todos igual que a mí me han preguntado por mi gente y no le doy tanta importancia", añadió la madre de Adara.

La nieta de Rocío Jurado no dudó en sacarle a relucir el comentario que Elena le lanzó respecto a un tema sobre la violencia de género. "Esa no es la realidad. Que yo paso de tu familia, no es así. He podido hacer un comentario pero sin mala intención", concluyó Rodríguez.

