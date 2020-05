Ivana Icardi se ha convertido en la décima expulsada del reality.

Hugo y Rocío se han quedado destrozados tras la marcha de la argentina.

'Supervivientes 2020' está entrando ya en su recta final y cada vez las despedidas se hacen más duras. La última en abandonar el reality ha sido Ivana, que se enfrentó a Jorge en la expulsión. Una salida que ha dejado a Rocío Flores y a Hugo Sierra, su ex, totalmente desolados. La hija de Antonio David Flores no pudo aguantar las lágrimas al despedirse de su gran amiga dentro del reality. Por su parte, Sierra, que se ha sorprendido mucho de la expulsión de su ex pareja, se ha despedido de la italiana con mucha tristeza después de todo lo vivido con ella dentro del concurso.

Tras su expulsión, la hermana de Mauro Icardi quiso despedirse de sus compañeros. "He conocido a personas increíbles, gracias por dejarme conocerlos, he sido loca y a veces me he pasado y les pido perdón, de verdad son personas increíbles. Sigan luchando y no bajen los brazos, quedan muy poquito", dijo Ivana antes de abandonar definitivamente la Palapa.

"Haya pasado lo que haya pasado la voy a echar de menos, mucho, porque estar aquí es muy difícil y de verdad que todo lo que sucedió fue de corazón. La voy a echar mucho de menos. No tengo por qué tener rencor", se despidió Sierra de su ex novia.

Por su parte, Flores no pudo reprimir la emoción al decir adiós a uno de sus mayores apoyos en el reality. "Se va el 90% de la alegría de la isla, se va una superviviente 10", aseguró la nieta de Rocío Jurado, muy afectada.

