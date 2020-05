Vicky Larraz se enfrenta a Yiya.

La cantante y la periodista convivieron solas una semana.

Yiya, que ha aterrizado en España hace muy poco, se ha enfrentado a su paso por el concurso en la última gala de 'Supervivientes 2020'. Y es que, además de sus sonados enfrentamientos con Rocío Flores, la extremeña tiene muchos más frentes abiertos fuera del programa. Vicky Larraz, una de las ex participantes que ha sido más dura con ella, no ha dudado en cantarle las cuarentas a su compañera. Cabe destacar que la cantante y la periodista fueron las primera desvalidas de la edición, teniendo que convivir solas durante una semana.

"Me da mucha pena porque siendo una persona que podías tener tanta luz, lo que alimentas es la oscuridad", le dijo la cantante a Yiya. "Por desgracia, cuando viví con ella me di cuenta de que yo había ido allí a sobrevivir y no a beberme tu veneno ni el de nadie. Me dio mucha pena, fue extremadamente desagradable la convivencia contigo", añadió la intérprete de 'No controles'.

No obstante, Yiya no se quedó callada: "Hablando de víboras, como hablas de serpientes y de víboras, aquí vengo a darte lo tuyo porque no lo quisiste en su momento". "Has estado en el mismo sitio que yo pero las realidades no han sido las mismas o tú no las proyectabas así", respondió la de Extremadura.

"Todo ese poderío que adquieres cuando toda la gente te arropa podrías haberlo sacado en el momento en el que las dos vivíamos allí bajo el mismo techo y me chupabas el culo a minuto por segundo", le reprochó la periodista. "Ya que eres tan inteligente haber utilizado otras mañas en vez de enzarzarte", concluyó Yiya.

