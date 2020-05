Darek envía sus condolencias a Ana Obregón tras el fallecimiento de su hijo

La presentadora y actriz, Ana Obregón, está destrozada tras la muerte de su hijo Aless Lequio con tan solo 27 años.

Alessandro Lequio ha querido despedir a su hijo Aless con un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Los restos mortales de Aless Lequio descansan en el tanatorio Sáncho de Ávila, de Barcelona.

Darek y Ana Obregón salieron hace algo más de una década.

El que fuera novio de la actriz, Darek, ha querido sumarse a la ola de cariño que las familias Lequio y Obregón están recibiendo en estos días tan duros. Aless fallecía el pasado 13 de marzo con tan solo 27 años tras varios de lucha contra el cáncer, una triste noticia que ha dejado destrozados a sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio. A finales de esta semana ambos se despedían de su hijo en Barcelona. "Se apagó mi vida" han sido las únicas y tristes palabras que ha pronunciado la actriz desde lo ocurrido y son muchos los que están apoyándola en el peor momento de su vida. Su ex, Darek, ha querido ser uno de ellos: "Tu sonrisa por siempre en nuestro cielo", escribía Darek a Aless en una foto de una vela encendida. "Mis condolencias para toda la familia, en especial a Ana. Os mando todas mis fuerzas", añade el polaco.

instagram

Ana Obregón hizo oficial su ruptura con Darek en 2008 tras un año de relación en el que el modelo polaco saltó a la fama en nuestro país.

gtres

Aunque su relación no terminó de la mejor de las maneras, Darek ha querido mostrar su cariño a la actriz enviándole sus condolencias en tan duros momentos.

