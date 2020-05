Carla Blanco, novia del superviviente siempre se ha mantenido en un segundo plano durante la participación de su chico en el reality.

En el último debate de 'Supervivientes', hemos podido ver unas imágenes muy picantes de Ivana Icardi y Barranco que podrían no haberle hecho ninguna gracia a Carla.

Barranco ha lanzado cariñosos mensajes a su chica constantemente durante su concurso.

Tras ver las imágenes de Albert Barranco tumbado en el suelo, casi desnudo, y a la concursante Ivana Icardi comiendo un trozo de tarta de su cuerpo y su boca, la novia del superviviente, Carla Blanco, desapareció de internet. La joven cerró su cuenta de Instagram ante la sorpresa de todos y todo hacía presagiar que le habían sentado muy mal esas imágenes... Pero, ¿qué ha pasado en realidad? Cristian, defensor de Albert en los platós, ha querido aclarar la situación ante los rumores de que su relación pudiera haber terminado. “Quiero aclarar que en ningún momento Carla ha dejado a Barranco. Se quitó el Instagram para que no le dieran mucho por saco. Yo haría lo mismo si la gente me estuviera dando la turra”.

Así que no, no hay ruptura, aunque no sabemos qué pasará cuando Albert salga y se tenga que enfrentar a todas las críticas que habrán recibido tanto él como su chica. ¡Esperemos que sean fuertes! Parece que a Carla le está pudiendo la presión de las redes por los comentarios que recibe sobre su chico... ¿Terminará saturada y rompiendo su relación con Barranco? Desde luego a él no le faltan pretendientas, al menos eso se ve en las redes, así que tendrán que mantener a flote su relación contra viento y marea.

