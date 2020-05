La argentina ha dejado a Hugo Sierra y Rocío Flores completamente destrozados tras su salida del 'reality'.

Ivana Icardi se ha convertido en la décima expulsada del concurso tras enfrentarse a Jorge.

En la última gala de 'Supervivientes 2020' Adara lanzó un zasca a Gianmarco Onestini, su ex.

Gianmarco se alegró de la salida de Ivana Icardi.





Ivana Icardi se convertía, este jueves, en la décima expulsada de 'Supervivientes 2020' contra todo pronóstico. Su salida tuvo un sabor amargo para sus compañeros, sobre todo para Rocío Flores, su gran amiga en la isla, y para Hugo Sierra, que aunque su relación ha terminado, le guarda cariño. Para quien no fue para nada un drama si no todo lo contrario es para Gianmarco Onestini, ex de la argentina y con quien tiene una guerra abierta. El italiano utilizó sus redes sociales para lanzarle un dardo tras su expulsión: "Ha llegado hasta aquí mintiendo e intentando engañar a todos pero la falsedad y la hipocresía se pagan. Ahora vuelves a casa. Ciao Bella". Así de duro se ha mostrado Gianmarco con la que fuera su compañera en Gran Hermano Italia, mientras tanto, ella, se despedía de sus compañeros en Honduras.

"Quiero decirles que he conocido personas increíbles, gracias por dejarme conocerlos. Yo sé que a veces he sido un poco loca o me he pasado con alguna palabra. Les pido perdón. Sigan luchando, no bajen los brazos, sigan dándolo todo y nos vemos a fuera", se despedía la joven entre lágrimas. Sus compañeros no dudaron en dedicarle unas palabras de lo más tiernas. "Se va el 90% de la alegría de la isla. La voy a echar mucho de menos. Me parece una superviviente 10, la voy a echar mucho de menos", dijo Rocío Flores.

Mediaset

Los supervivientes se han enfrentado a nuevas nominaciones después de la expulsión de Ivana y del juego de líder, en el que Barranco consiguió la inmunidad. Ahora Hugo, Elena y Jorge son los nuevos nominados de 'Supervivientes 2020'.

