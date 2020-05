Por la pandemia, Belén Esteban colabora con 'Sálvame' a través de videollamada con una sección llamada 'La cocina de Belén', donde enseña sus dotes culinarias con sus mejores recetas.

Aunque Madrid pase a la fase 1 de la cuarentena, la colaboradora tendrá que seguir en su casa al ser persona de alto riesgo por la diabetes que padece.

Belén Esteban padece desde hace años diabetes, y esa es una condición de riesgo en el caso de contraer el coronavirus. Por eso, la de Paracuellos, no puede acudir a su puesto de trabajo en 'Sálvame', así que digamos que teletrabaja... y es que no hace su labor habitual, si no que se mete en la cocina y nos muestra sus dotes culinarias a través de videollamada. Un buen entretenimiento tanto para la audiencia como para ella, y es que está ahora separada de Miguel Marcos. Su marido es personal sanitario y en estos momentos están al pie del cañón, por eso decidieron que durante el tiempo que dure la cuarentena, Miguel y ella vivan separados.

Si hace unos días preparaba unos churros que se convirtieron en carne de meme porque se le atragantaron bastante... este viernes ha preparado unas "almóndigas", sí, sí, con M, porque así las llama ella y no son como las albóndigas tradicionales: Las hace sin huevo y sin harina, con una salsa de cebolla, maicena, caldo y vino. Y desde luego, tienen una pinta deliciosa.

telecinco

Tanto que hasta el propio Jorge Javier ha babeado al otro lado de la pantalla, y no ha dudado en decírselo a su compañera: "Tienen muy muy muuy buena pinta, es indiscutible, pero vamos, indiscutible, dan ganas de mojar el pan y llevártelo a la boca", confesaba. Unas palabras que... ¡Han hecho llorar a Belén! Y la ha rematado diciendo: "Hoy Belén ha triunfado pero del todo". Las lágrimas no las ha podido contener: "Me emociono, como me metes tanta caña...".

