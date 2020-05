'Viva la vida' tiene las pruebas del beso entre Suso Álvarez y Sofía Suescun porque en el camerino VIP hay cámaras.

Suso afirma que la ganadora de 'GH 16' fue infiel a Kiko Jiménez con él.

El colaborador mantiene que sigue teniendo mucho cariño a Sofía porque han "crecido juntos en el gremio".

Suso Álvarez y Sofía Suescun siempre han mantenido una relación de tira y afloja, pero al fin y al cabo, una relación de amistad. Sin embargo, parece que ahora esa amistad que surgió como un flirteo en 'GH 16' parece haber llegado a su fin tras el último 'poli deluxe' donde Sofía atacó duramente al que fuese su gran amigo. Todo comenzó por unas palabras de José Antonio Avilés, que desveló en ‘Viva la vida’ que había pillado a Suso y a Sofía Suescun dándose un beso durante un corte publicitario.

Durante el último ‘Sábado Deluxe’, Sofía desmintió esta información y aprovechó para cargar contra Suso y echarle en cara que no hubiera desmentido rotundamente esto cuando sucedió.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Suso. El joven ha contado en 'Viva la vida' que se encuentra muy dolida, pues no se esperaba esto de Sofía: “Se ha inventado cosas, me ha traicionado”, afirmó ella. Unas palabras que han sentado fatal a Suso que

califica a Sofía de mentirosa y sostiene que el problema de ella es que él no quiso tener una relación con ella.

“A mí lo que me duele es que qué necesidad ahora. Llamé a mi madre porque no entendía nada. Me llamó traidor, desleal, mentiroso, montajista… dije ‘madre mía qué paliza me está cayendo, estaba en casa y no entendía nada”, confiesa. “Me considero buen tío pero si me la dan, la devuelvo”, asegura.

Respecto al beso que José Antonio Avilés afirmaba que Suso y Sofía habían protagonizado mientras Kiko Jiménez se encontraba en 'GH VIP', el colaborador dice que mintió en su día al negar lo que sucedió para protegerla pero “juro por lo más sagrado que tú ese día te abalanzaste sobre mí y me besaste. El polígrafo dijo la verdad, porque no nos enrollamos, pero sí que me besaste”. Emma le da la razón, pues hay testigo del programa que los vieron.

'Viva la vida' tiene fotos que apoyan la versión de Suso y muestra las imágenes de ese encuentro que tuvo lugar en una de las salas VIP de Mediaset. En ellas vemos a Suso y Sofía abrazados.

