El ex superviviente ha reconocido, por fin, que no es periodista.

José Antonio contactó con 'Viva la vida' sumido en un mar de lágrimas.

Por fin y contra todo pronóstico, José Antonio Avilés se sinceraba sobre los rumores que le han rodeado en su paso por 'Supervivientes 2020' y confesaba toda la verdad, que, bendita ironía, todo era mentira. El colaborador de 'Viva la vida' se ha montado una vida ficticia asegurando que era periodista y hablando de grandes universidades en las que cursó, así lo reconocía él mismo el pasado miércoles ante la poca sorpresa de sus compañeros de profesión. Ahora Emma García ha reaccionado a las declaraciones del colaborador de su programa y ha sido bastante dura: “Viendo la entrevista y viéndola con cierta empatía por la situación de que está allí me salía solo una palabra: Frialdad”.

“Yo he conocido la parte fantasiosa de Avilés aquí. Eché en falta que él se rompiera, me extrañó muchísimo. Aquí se ha roto día sí y día también”, añadía Emma, "no lo vi disfrutar. Creo que psicológica mente iba bastante preparado”, y es que según ella, él iba preparado para enfrentarse a toda situación que se le pusiera por delante. Eso sí, ha sido muy clara respecto a su concurso: “Ha sido muy poco inteligente para algunas cosas. ¿Cómo puedes decir continuamente que eres periodista cuando no lo eres y sabes que te van a pillar?”.

Muchos creen que con todo esto, José Antonio está disfrutando de lo lindo por ser el protagonista de la noticia, sin embargo ahí Emma le ha echado un capote, asegurando que no cree que esté "disfrutando siendo el protagonista de una situación tan delicada”.



