Ashlee Simpson presume de tripita de embarazada

En plena pandemia, Ashlee Simpson y Evan Ross tienen un motivo para sonreír: Van a ser papás de nuevo.

La cantante anunciaba la buena noticia en sus redes sociales con una fotografía del predictor.

"La fam está creciendo. Ash y yo no podemos esperar para dar la bienvenida a la nueva incorporación", ha comentado su marido.

"Estamos embarazados y estamos muy emocionados de compartirlo con todos. Bebé 3 ♥ ", escribía Ashlee Simpson en sus redes sociales, "durante este tiempo sin precedentes, sabemos que las mujeres embarazadas pueden estar bajo un mayor estrés, por lo que estamos apoyando a un fondo de intervención y apoyo ayudando a las mamás y los bebés a obtener la atención que necesitan ahora y en el futuro". Con estas palabras anunciaba su segundo embarazo. La cantante espera su segundo hijo junto a Evan Ross, actor de 'Los juegos del hambre'. La pareja tiene una hija de cinco años llamada Jagger Snow y ella aporta al matrimonio un niño de una relación anterior.

Ahora la cantante ya presume de tripita de embarazada y así la hemos visto pasear por California en una de sus salidas durante el confinamiento.

La cantante y actriz fue madre por primera vez hace once años con la llegada de Bronx, fruto de su relación sentimental con Pete Wentz.

Ahora por fin hemos sabido que el bebé será... ¡Un niño! La pareja ha anunciado el sexo del bebé con una tarta muy especial que al cortarla aparecía el color azul. Algo muy tradicional entre algunas familias, anunciar el sexo con colores, ya sea a través de globos, tartas o formas más originales. Ahora solo queda esperar a saber cómo se llamará el pequeño.

