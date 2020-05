Antonio David cree que su exmujer ha perdido una oportunidad de oro para acercarse a su hija.

El colaborador cree que su hija ha tendido un puente en su acercamiento con su madre en 'Supervivientes'.



Rocío Carrasco ha concedido una entrevista hablando de cómo lleva el confinamiento junto a su pareja Fidel Albial, pero siguiendo en su línea, sin hacer ningún tipo de mención a su hija Rocío Flores, quien ha pedido una reconciliación a gritos en ‘Supervivientes 2020’. El programa ‘Socialité’ ha querido saber qué opina el colaborador de televisión sobre las palabras de su exmujer. Antonio David Flores se ha mostrado decepcionado al ver que Carrasco ha hecho oídos sordos a los intentos de acercamiento de su hija.

“Ella que va presumiendo de que nunca hace entrevistas, de que no quiere estar en el foco y que sorprenda a estas alturas con este reportaje… Me llama la atención que, ese puente que Rocío ha tendido en el programa hacia su madre, yo hubieses esperado algo", dice el colaborador de televisión con cierta actitud de reproche a su exmujer.

"Si hubiese ocurrido al revés, yo habría aprovechado la oportunidad de que me da la revista de haber tendido un puente y ella no lo ha hecho. Como padre creo que ha desaprovechado una oportunidad importante”, manifiesta Antonio David Flores.

Parece que las lágrimas que pudimos ver en los ojos de su hija en una de las galas de 'Supervivientes 2020' en la que Rocío Flores suplicaba una reconciliación con su progenitora o la felicitación por el cumpleaños no parecen haber sido suficientes para que Rocío Carrasco hable públicamente de una reconciliación con Rocío Flores. Lo que no sabemos es cuál será la actitud de la hija de 'La más grande' cuando su primogénita finalice su participación en el reality.

