Conocimos a Fani gracias a 'La isla de las tentaciones', donde se convirtió en una de las grandes protagonistas.

Tras su paso por el 'reality', se adentró en 'Supervivientes 2020'.

Fani se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para hablar de su faceta más personal: Su dura infancia, su relación con Christofer, la muerte de su madre...

La ex superviviente se ha sentado este fin de semana en 'Sábado Deluxe' para ofrecer su entrevista más sincera. Fani Carbajo repasó su paso por 'La isla de las tentaciones', su relación con Christofer, a quien fue infiel en el 'reality', y su reciente aventura en 'Supervivientes', pero el momento más complicado de la entrevista llegaba cuando habló de su vida personal. No dudó en hacer repaso de los episodios más traumáticos de su vida, algunos que incluso no ha llegado a superar todavía: "Mi vida es lo que yo he sufrido y no estoy recuperada de ello, cuando lo pienso vienen los recuerdos y el sufrimiento".

La ex concursante confesó que cuando tenía entre seis y siete años, sufrió maltrato: "Con seis años, la pareja de mi madre nos pegaba palizas a mi madre y a mí. Me hacía sangre, me tiraba de los pelos...". Narró que su madre se introdujo en el mundo de las drogas: "De pequeña, me tragué una bolsa de pastilla con unos cuatro o cinco años pensando que eran caramelos, y me tuvieron que hacer un lavado de estómago".

Temblando confesaba que remover todo esto le estaba provocando un fuerte dolor en el pecho, y es que relatar su vida tan dura le provocó un pequeño ataque de ansiedad. Fani también contó creer que su madre murió asesinada, algo que todavía se desconoce. : "Las cenizas de mi madre las tengo en casa. No la tuve en vida, pero la tengo ahora", terminaba de contar para finalizar su entrevista.

