Sofía y Suso mantuvieron un idilio en 'Gran Hermano 16', donde se conocieron, y desde entonces su historia ha sido un auténtico tira y afloja.

Siempre han parecido ser grandes amigos, pero parece que ahora las cosas han cambiado.

Sofía Suescun se sentaba en 'Sábado Deluxe' este fin de semana para someterse a un polígrafo que ha hecho estallar una guerra inesperada con Suso.

Mientras Kiko Jiménez participaba en 'GH VIP', saltaron los rumores de un nuevo idilio entre Suso Álvarez y Sofía Suescun. Al parecer, según contaba un colaborador de Telecinco, en una pausa publicitaria, los ex amantes de Teruel se enrollaron. Muy fuerte. De ser cierto, Sofía le habría puesto los cuernos a su querido... Sin embargo, ella misma ha querido desmentirlo y qué mejor que hacerlo ante el polígrafo, que por cierto, le ha dado la razón. Pero no es todo es color de rosa, al desmentir a sus compañeros, ha abierto una guerra. Para mantenerse firme en su verdad, no dudó en cargar contra Suso Álvarez, quien aseguró que había jugado “al despiste, sabiendo que era falso": “Quería jugármela y tener protagonismo”, añadió.

Y ¡boom! estalló.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Según Sofía, el colaborador de ‘Viva la vida’ “se inventa muchísimas cosas” y no lo considera su amigo: “No considero como amigo a una persona desleal”. Ha calificado al que fuera su compañero como un chico "interesado" y "mentiroso", y claro Suso no se ha quedado callado.

telecinco

Desde sus historias de Instagram ha retado a Sofía. "Mentir por dinero está muy feo, te aprovechas de que yo hay cosas que jamás entraré. Pero tampoco me aprietes mucho", y asegura que este mismo domingo, en 'Viva la vida', contará toda la verdad.



Ella, incrédula, le respondía: "Con el GH VIP de mierda que hizo le defendí a capa y espada y machaca mi imagen. Ha sido una gran decepción porque yo me vuelco con los que considero amigos, y él pidió la expulsión de mi hermano cuando se fue a Supervivientes, qué clase de amigo eres". Y añadía: "No sé qué quiere dar a entender diciendo lo de 'no me aprietes', pero a estas cosas me refiero. Es un buen chico pero no lo tengas de amigo, no se lo piensa tres veces a la hora de hablar de ti. Le he dado mil oportunidades".

instagram

Suso continuaba atacando a través de sus redes sociales: "Ay amiga, parece que no me conozcas... ¿Me vas a dejar mal públicamente y yo me voy a callar? Ja, ja. No pasa nada, Sofía, yo también te quiero mucho y te tengo mucho cariño, pero contemos la verdad. Vamos. No tengo nada que perder, ¿y tú?". Qué fuerte... Veremos en qué acaba todo esto.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io