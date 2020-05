Nyno Vargas y José Antonio Avilés coincidieron en 'Supervivientes 2020'.

José Antonio Avilés se ha convertido en protagonista de la edición por sus constantes mentiras, como la de auto denominarse periodista cuando no lo es.

Nyno cuenta que Avilés le robó una plancha.

Nyno Vargas pudo compartir isla con el colaborador de 'Viva la vida' en su paso por 'Supervivientes 2020' y parece que la experiencia no ha sido precisamente buena. José Antonio Avilés se convirtió en el protagonista de gran parte de las broncas del concurso (muchas de ellas intencionadas, al menos así lo aseguran muchos de sus compañeros) y ahora están saliendo a la luz numerosas mentiras que ha soltado en estos meses, y no parece tener fin... El cantante ha querido sentarse en 'Sábado Deluxe' para desvelar las que él mismo ha presenciado y no ha dejado nada bien a Avilés.

Ya descubierto que no es realmente periodista, han salido a relucir supuestas deudas, mentiras... Nyno asegura que se considera una estrella en Telecinco y que por eso inventaba cosas para crear broncas y ser el protagonista en cada encuentro en Palapa.

Asegura que comenzó a vacilar porque descubrió que el día de su entrevista con Jordi González, el programa hizo un 24% de share y que había hecho más audiencia que Isabel Pantoja... Y ha desvelado, ¡que estuvo ensayando la entrevista! "Hasta los gestos", cuenta Nyno.

Nyno cuenta que Avilés le robó una plancha, le habló del dinero que debía y hasta de que Jorge Javier había coqueteado con él. "Se creía intocable por trabajar en la cadena", asegura.

Lo que tiene clarísimo su compañero es que "José Antonio está encantando con lo mucho que se está hablando de él".

