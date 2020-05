Al más puro estilo 'Aiteda' con un besazo sobre el escenario, así confirmaron Sebastián Yatra y Tini Stoessel que entre ellos había algo más que una amistad.

Tenemos la última vez que la pareja compartió un momento juntos durante este confinamiento: Y fue un vídeo despedida.

La pareja ha roto su relación y ambos han emitido un comunicado oficial.

Todavía nos cuesta creerlo, y si no fuera porque ellos mismos lo han confirmado, seguiríamos apostando a que son solo rumores. Que nos pellizquen. La pareja más tierna de los últimos tiempos ha roto. ¿Estamos llorando? Confirmamos. Sebastián Yatra y Tini Stoessel han roto. La noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre sus seguidores y a muchos les ha hecho replantearse si de verdad existe el amor... Como aquella ruptura Brangelina, como Busta y Paula... Ambos han querido confirmar la noticia ante los rumores con un comunicado oficial en sus redes sociales que ha dado mucho de qué hablar.

Sin embargo no ha pasado desapercibido por sus seguidores el pequeño detalle que diferencia los comunicados. Aunque ambos escriben lo mismo, al final de sus textos han añadido emoticonos diferentes... Tini ha escogido un corazón de color rojo vivo y no ha cerrado la nota, si no que ha dejado el cursor latente, vibrando, ¿con esperanza de que no es el final? Pero Sebastián ha optado por el corazón gris, algo más triste, y un icono que muchos utilizan para simular una oración, como si pidiera paz y tranquilidad... Además, después de dar los motivos de su ruptura: "A veces las cosas no se dan como uno imagina", ella ha añadido puntos suspensivos que podrían denotar tristeza mientras él ha cerrado la historia con un punto y aparte. ¿Habrá sido él quien ha tomado la decisión?



Por si todo esto fuera poco, se despidieron públicamente sin que nos diéramos cuenta... Sí, ambos cantaron su canción 'Oye', que trata precisamente de rupturas amorosas, y cada uno lo hizo desde su casa y con mucho sentimiento.

