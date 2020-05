Hugo Sierra se enfrenta, otra vez, a Elena Rodríguez.

Los concursantes ya no esconden que no se aguantan.

La relación de Hugo Sierra y Elena Rodríguez ha sido continuamente una montaña rusa. A pesar de que los dos han intentado hacer treguas durante todo el reality, su relación ha estado marcada siempre por los conflictos. Tras la última gala, el uruguayo se ha sentido muy traicionado por su ex suegra al conocer que le había nominado. Una información que ha terminado con los concursantes enzarzándose en una dura discusión. Después de esto, Rodríguez no ha dudado en lanzarle una pulla a Sierra sobre su relación con Adara Molinero, hija de la deportista.

"Eres una completa traidora", le reprochó Sierra a Elena tras conocer que su ex suegra le había nominado. No obstante, la madre de Molinero no se quedó callada en ningún momento, y no dudó en responder a la ex pareja de Adara. "No te he traicionado en ningún momento. No vengas ahora de víctima. Te pregunté en la palapa a quién ibas a nominar y no te dignaste a responderme", respondió Rodríguez, visiblemente cabreada. "¿Sabes qué? Que yo soy feliz, y mi hija ahora es feliz. Y ahora sí es una pulla delante de cámara, esta sí", sentenció la madre de Adara tras la discusión.

Telecinco

Tras ver el vídeo, Jordi González, presentador de 'Conexión Honduras', no quiso perder la oportunidad de preguntar a los protagonistas por este enfrentamiento. “Tengo un defecto, muchas de las cosas que dice me las llevo a otro lugar, pero mejor es dejar las cosas como están. No me sale ver algo bueno, seguramente el problema sea mío”, admitió Elena. Por su parte, Hugo recalcó que él no nominó a Elena y le tachó de “estratega y cobarde”.

