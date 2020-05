Ana María Aldón confiesa su mal rollo con Gloria Camila al principio de su relación con Ortega Cano.

La diseñadora se ha abierto en canal con Elena.

Ana María Aldón está muy cómoda en la isla. Y es que, a pesar de que los ánimos van decayendo cada vez que los concursantes ven más cerca la final, la diseñadora de moda no para de dar momentazos en el reality. El último ha sido hablando del comienzo de su relación con Gloria Camila. La mujer de Ortega Cano ha confesado a Elena Rodríguez que la hija de Rocío Jurado no se lo puso nada fácil al principio. No obstante, parece que con el tiempo esto fue cambiado, y, actualmente, la reportera de 'Volverte a ver' es su gran apoyo. De hecho, es la encargado de defender su concurso en los platós de televisión.

"Llegas tú de la calle a suplantar a quién", le dijo Ana María a Elena en una sincera conversación en la playa. "Yo soy yo y todo fue muy natural. Sin intentar suplantar ni intentar ganar el cariño de nadie", matizó la diseñadora de moda.

Telecinco

"Era la princesa de la casa, su padre era para ella... A ninguna niña le podría haber sentado bien. Me quedé embarazada a los tres meses, es que es muy fuerte", contó la mujer del torero a sus compañeros. "Había que ganarse el sitio y el espacio", explicó. Y, además, añadió: "Pero ahora no tengo ningún problema con ella, ella me quiere y me respeta mucho, tanto que está en el plató defendiéndome".



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io