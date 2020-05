Yiya desvela los kilos que ha recuperado tras 'SV 2020'.

La extremeña no se quedó muy contenta tras verse en el espejo por primera vez.



Tras 'Supervivientes 2020', todos los concursantes lucen una espectacular figura. No obstante, la reacciones después de verse por primera vez en el espejo son muy diferentes. Por ejemplo, Yiya lo pasó fatal después de saber que había perdido más de 13 kilos, exactamente 13 kilos y medio, tras su paso por Honduras. Sin embargo, parece que ya le ha puesto remedio. Y es que la ex participante de 'Un príncipe para tres princesas' ha confesado en el último 'Conexión Honduras' cuantos kilos ha engordado en tan solo una semana. ¡Vais a flipar!

Telecinco

"Parezco la que se mató en la curva recién salida de un prostíbulo de la Costa del Sol", fue lo primero que dijo la extremeña nada más verse en el espejo. Lo cierto es que su nueva imagen tras 'Supervivientes 2020' no le gustó mucho, por eso ha puesto remedio rápidamente y no ha dejado de comer desde que ha llegado a España. "Ya he cogido 7 kilos y pretendo seguir", contó. "No hay mucho más que hacer que comer", añadió.

Telecinco

"Lo que más me ha impactado son las 'patas' porque yo tenía patas y ahora tengo piernas y no me gusta. A mí me gusta estar jamona, con carne", explicó Yiya a Jordi. Sin embargo, no es la única. Nyno Vargas, que fue uno de los concursantes que más peso perdió durante su estancia en el reality, reconoció que él ya había engordado 10 kilos. "Me he hecho tortillas de diez huevos", aseguró.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io