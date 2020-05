Que Violeta Mangriñán tiene una larga lista de retoques estéticos a sus espaldas no es ningún secreto, aunque quizá no tanto por variedad como por cantidad de repeticiones en el mismo sitio: no hace mucho revelaba todos los que se había hecho, desde operación de aumento de pecho hasta pequeñas cosas como aumento de labios con ácido hialurónico. Todos ellos por su gusto por mejorarse a través de la medicina estética, aunque el último lo ha tenido que hacer por salud, y casi por necesidad: pincharse bótox.

Mediaset

No vayáis a cree que el bótox sirve sólo para luchar contra las arrugas: ella sufre bruxismo, una condición que hace que, cuando duerme, apriete la mandíbula y le provoque unos dolores horribles, y lo que consigue con la toxina botulínica es que el músculo se relaje y no lo apriete tanto inconscientemente: "En estos dos últimos meses, no sé si será por el confinamiento y la incertidumbre y demás, estoy mucho más nerviosa de lo normal y por las noches se nota y aprieto mucho más, al nivel de que me levantaba por las mañanas y tenía la férula de descarga con sangre", ha revelado en su último vídeo para MTMad.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Según ha dicho ella misma, y su doctor, esto "no es ninguna tontería: el bruxismo puede desencadenar en migrañas, dolores cervicales… hasta el punto de que se te puede desencajar la mandíbula y cambiar tu mordida", han revelado, y ha mostrado cómo es el proceso: unos pinchazos en el músculo mandibular ¡y como nueva!

Mediaset

Sin embargo, esto de los retoques es algo que a Violeta le encanta, y ahora ha pensado, incluso en contra de la opinión de su novio, que quiere hacerse el tratamiento 'foxy eyes'. ¿Y eso qué es? Pues ponerse unos hilos tensores en la mirada para hacerlos más almendrados: "Conozco a alguna española que se lo ha hecho, y me encanta. También lo tienen Bella Hadid y Kendall Jenner". ¿Qué opinas?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io