Irina Shayk pasa la crisis del coronavirus en Manhattan.

La modelo vive con su hija Lea, fruto de su relación con Bradley Cooper.

El confinamiento ha pillado a la modelo rusa Irina Shayk y su hija Lea en su casa de Nueva York. La vivienda está situada en el súper estiloso barrio de West Village en Manhattan. Hace unos días, la top, que el pasado enero cumplió 34 años, salió con su pequeña que ya tiene tres añitos, a tomar un poco de aire fresco y dar un paseo por un parque cercano, aunque la climatología no acompañaba ese día.



La modelo y su hija salieron de casa con mascarillas. Irina optó por una en negro muy cool, de la firma norteamericana LAmade, que cuesta unos 46 euros el pack de 5, y en su web las venden diferentes estampados. Lea, que iba vestida ideal con un plumífero azul y una falda estampada con siluetas de gatos, parece que ha heredado el estilo de mamá.

Además, Lea se protegía de la lluvia con un paraguas de Minnie Mouse; la top rusa iba con una gabardina camel y botas de agua de Christian Dior.



Durante la breve salida, le dio unas miguitas de pan a los pájaros y llevó a su madre en su silla de paseo.

Irina y el actor Bradley Copper rompieron en junio de 2019, después de cuatro años de unión. Fruto de esa relación nació Lea. Sobre su vida ‘post-Bradley’, la modelo rusa ha confesado que siente que está abriendo un “nuevo camino”. ¿Veremos pronto a la top de nuevo enamorada?

