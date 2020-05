Beatriz Trapote dejó Madrid para cambiar de vida en Cádiz cuando conoció a Víctor Janeiro, en 2007. Beatriz es una más de los Janeiro, pero tuvo que dejar el periodismo para convertirse en empresaria y tiene varias franquicias de uñas en Jerez. Una labor que compatibiliza con la crianza de sus hijos, Víctor y Oliver.



Bea, ¿ha sido duro el confinamiento?

¡No hemos discutido ningún día! Así que ha sido muy bueno. Lo importante con Víctor es dejarle su espacio.

Lleváis ya muchos años…

Fui a hacerle una entrevista y ¡mira ya la cantidad de años que llevamos…! Yo dejé mi profesión en Madrid para venirme a Andalucía. Sacrifiqué mi vida y hay veces que se lo recuerdo.

Te metiste en una de las sagas más populares de España…

Sí, yo me acuerdo que la primera vez que entré en Ambiciones, Jesús, de broma, me preguntó que si llevaba una cámara oculta. De hecho, el programa donde trabajaba me lo propuso.

¿Sufriste mucho?

Claro, porque yo en aquel momento ejercía de periodista y estaba metida en el meollo, pero decidí dar un cerrojazo. Me acuerdo una vez que me llevé un berrinche tremendo y me metí en la cama a llorar. Jesús llegó y, cuando se enteró, subió y se metió en la cama. Cuando me di cuenta que era él me dijo: “Ya puedes decir que te has acostado con Jesulín de Ubrique”. Aquel momento me ayudó mucho. Tengo mucha complicidad con él. Te lo hace todo muy fácil.

¿Guardas rencor a algún compañero?

No porque el rencor sólo hace daño. Igual el error fue que me expuse demasiado. Pero nunca me aproveché.

¿Los Janeiro sigue siendo tan piña?

Sí, y aún me sorprende. Si pienso en tener más hijos es por la unión que les veo.

¿Vas a por la niña?

Voy a cumplir 39 y mis hijos han sido fruto de un tratamiento de fertilidad. Me ha costado mucho. El mayor fue a la segunda y Oliver, a la quinta. Cuando el hecho de ser madre conlleva un sufrimiento, te hace pensar mucho.

¿Vais a ir de boda pronto? Campanario y Jesús lo han comentado...

A mí me encantaría. Yo recuerdo mi boda con mucho cariño. Jesús salió a cantar el ‘Toda, toda’ y María José también. Ella canta muy bien.

¿Cómo te llevas con tus cuñadas?

Mamen, María José y la mujer de Humberto nos llevamos muy bien. Somos muy cómplices.

¿Y con tus suegros?

Muy bien. Son una familia diferente a la mía, porque Carmen y Humberto están separados. Pero Víctor está muy pendiente de su madre.

¿Al estar enmadrado has tenido alguna vez celos de tu suegra?

Nunca, porque las dos tenemos nuestro lugar. Y nos llevamos muy bien.

¿Irías a ‘MasterChef’?

Yo sí, aunque el que mejor cocina es Víctor. Incluso le da recetas a su madre. Pero en general los hermanos Janeiro cocinan muy bien. Hacen videoconferencias cocinando.

