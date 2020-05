A la periodista Laura Ferrer, encargada de dar paso en TVE a los vídeos de la Fundación ONCE, le pilló el estado de alarma en Madrid y hemos podido hablar con ella. "Afortunadamente, los míos y yo estamos bien. El confinamiento me ha pillado en Madrid y no lo llevo mal porque, aunque me encanta salir, en casa me siento a gusto: ahora trabajo desde aquí, hago deporte a diario, leo, escribo, cocino, veo series, hablo con mis seres queridos…”, nos cuenta desde su encierro Laura.



La periodista anuncia que el Sorteo “volverá cuando se normalice la situación y todos podamos salir a la calle, incluidos los vendedores del Cupón. Mientras, seguimos cada noche en TVE con nuestro mensaje social”. Sólo unos días antes del estado de alarma, nos concedió esta entrevista y nos demostró que lo de posar lo tiene dominado.

¿Quién es Laura Ferrer?

Soy una periodista valenciana afincada en Madrid desde hace quince años. Llegué para hacer un master y me quedé, encadenando trabajos. Todo me ha ido muy bien.

¿Con qué trabajo estás más cómoda?

Cada trabajo tiene lo suyo. He estado muchos años de reportera en programas de actualidad y me gusta, cada día es una historia diferente. Luego lo cambié por un plató presentando el Tiempo (Antena 3) y ahora los Sorteos de ONCE (La 1). Echo un poco de menos estar en la calle, pero la faceta de presentadora era una oportunidad maravillosa, y en un plató se está muy bien.

Muy elegante, con un ‘total look’ de Alba Conde de blusón (115 €) y pantalón (112 €). Las sandalias (225 €) son de Úrsula Mascaró y los pendientes (c.p.v.), de Acus. Guillermo Jiménez

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Presentar, tu penúltima parada...

No todo el mundo presenta El Tiempo y luego está cada noche, aunque sea en un espacio pequeño, repartiendo ilusión con una Fundación como la Organización Nacional de Ciegos Españoles… No me puedo quedar con un solo trabajo de los que he hecho y, si tengo que volver a la calle de reportera, pues lo hago, me encanta el contacto con la gente.

¿Cómo haces tu trabajo actual?

Es un programa pequeño, de sólo un minuto, pero lleva mucho trabajo detrás. Tenemos dos platós: en uno están los bombos donde se hacen los sorteos oficiales ante notario y luego está el otro, donde, una vez sale el número ganador, se graba, así como una noticia breve sobre un tema social. Pero además del Cupón diario está el Triplex, el Eurojackpot…, los grabo y eso queda en la web. Al equipo nos lleva todo unas cuatro horas.

Y te alternas con un compañero.

Sí, trabajamos de lunes a domingo, una semana presento yo y la otra, Álvaro de los Santos.

La presentadora, guapísima con jersey (17,99 €) de Mango, pantalón (165 €) de Essentiel, zapatos (145 €) de Guess y pendientes (c.p.v.) de Acus. Guillermo Jiménez

Además, presentas las galas.

Sí, los premios solidarios de la ONCE, que se entregan todos los años; yo llevo haciéndolo seis. Son cinco categorías (a una empresa que trabaja en favor de la discapacidad, a un medio de comunicación que da voz a estos colectivos…) que se entregan por toda España.

¿La gente te reconoce? ¿Qué es lo que te dicen?

Se me quedan mirando y al final me dicen: “¿Tú eres la de la Lotería?”, y yo les tengo que aclarar que soy la del Sorteo de la ONCE, que no es lo mismo (risas). Me ha sorprendido que lo vea tanta gente, pero es que se juega mucho, es algo de toda la vida, y ese minutito va justo después del Telediario y el Tiempo de TVE.

¿Quién es tu público?

Sobre todo gente de mediana edad y mayores, pero luego hay jóvenes que te sorprenden…

Laura posó para nosotros en la terraza del hotel Indigo Madrid Gran Vía con un vestido multicolor (140 €) de Loreak Mendian y salones (195 €) de Úrsula Mascaró. Guillermo Jiménez

¿Pesa lo de estar en un prime time?

No soy consciente, pero nos ven muchos, y es una responsabilidad. Afronto cada noche con la ilusión de que tal vez hay alguien en casa, tan tranquilo, al que voy a hacer feliz, aunque sea con un pequeño premio.

¿Y pesa lo de estar al frente de un espacio que ha presentado antes gente como Carmen Sevilla?

Es que eso yo lo he visto, es historia de la televisión. Jamás imaginé que sería chica del ‘Telecupón’, que es como se conoce popularmente. Muchos me dicen que soy la Carmen Sevilla del siglo XXI (risas).

El anecdotario con este trabajo será extenso.



No conozco a nadie al que le haya tocado un premio grande, la verdad, pero tengo anécdotas muy buenas, con mucha gracia.

Muy guapa, con un vestido tipo safari (250 €) de ba&sh, botines (79,95 €) de Zara, cadena (15,99 €) de Mango y pendientes (15,99 €) de Parfois. Guillermo Jiménez

Cuéntanos alguna.

Los invidentes identifican mucho las voces, yo fui un día a comprar un Cupón y el vendedor me dijo que le repitiera lo que estaba diciendo. Yo pensé que no me había oído bien, pero me dijo: “Tú eres Laura, es que yo te escucho todas las noches, tu voz la tengo grabada”. Me pareció algo muy bonito.

¿Alguien te ha mandado un regalo por haber ‘cantado’ su número?

De momento, no. Pero en la calle me agradecen hasta que les toquen 50 euros.

¿Tú juegas?

A veces sí. Antes de trabajar aquí quizás no tanto, y eso que en mi casa lo he visto siempre. En el trabajo tenemos un grupo y jugamos cuando hay sorteos especiales. Tientas un poco la suerte. Ya que estoy tan cerca, a ver si me roza.

En tu caso, lo del periodismo no es cuestión de azar…

Desde pequeña me ha gustado comunicar, era muy curiosa, y cuando tuve que decidir me decanté por ello.

¿Cuál es tu sueño en esta profesión?

Lo que hago me gusta mucho, pero la locución me apasiona, todo lo que tenga que ver con la herramienta de la voz, y la radio, que no vuelvo desde mis inicios. Y en televisión, estaría bien presentar un programa de actualidad o un magazine.

¿Tienes niños?

No.

La presentadora, que prefiere guardar el secreto de su edad, lleva un minivestido de lentejuelas con plumas en el bajo (108 €) de Philippa & Co, sandalias (155 €) de Guess y pendientes (15,99 €) de Mango. Guillermo Jiménez

¿Y te gustaría ser madre?

No lo descarto. Al final, te rodeas de gente que tiene niños: los amigos, la familia, aunque mi sobrino ya es mayor… y todo el mundo dice que es una experiencia maravillosa, una súper aventura que no quiero perderme.

¿Lo afrontarías sola?

En pareja. Pero me parece muy bien que, si no tienes o no puedes, optes por la adopción; es un gran gesto habiendo tantos niños que necesitan una familia.

¿Entonces tienes a alguien a tu lado?

Se puede decir que estoy muy feliz.

Los productos de la sesión

Cedidas

Roller Liner, nuevo eyeliner líquido: 24,55 € de Benefit. Paleta de sombras todo en 1: 89 € de Alberto Dugarte. Iluminador Tickle Highlighter: 35,90 € de Benefit. Labial Tango: 14,95 € de Noemí Salazar.

Texto: Belén Alonso. Fotos:Guillermo Jiménez. Ayud. de fotografía: Idoia Vitas. Estilista: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Sara Luna González e Iván Anguera para Alberto Dugarte Institute.

AGRADECIMIENTOS: Hotel Indigo Madrid Gran Vía. C/ Silva, 6. 28013 Madrid. Teléfono 912 00 85 85

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io