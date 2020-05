Una semana más, hemos buceado en las redes sociales de nuestros personajes populares favoritos para mostrar los mejores momentos que ellos comparten con sus seguidores. Una de las imágenes que más nos ha llamado la atención y que se ha situado en el top de nuestra lista es la que ha compartido Mario Casas. El actor nos está dando muchas alegrías en la cuarentena y es que, si hace unos días, compartía un sensual baile con su hermano Óscar, ahora le vemos tomar el sol con otro de sus hermanos, Christian. Con sendos bañadores y presumiendo de abdominales, los hermanos Casas, acomodados en sendas tumbonas, han subido la temperatura de las redes. Además, te mostramos otras instantáneas que han compartido nuestros famosos como la de Eva González teletrabajando con un espectador de lujo; las consecuencias del accidente que ha tenido la modelo Kaia Gerber y a qué dedica su tiempo libre la hija de Terelu Campos. ¿Quieres verlas? Pues sigue leyendo...

Mario Casas sube la temperatura en bañador

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mario Casas está pasando estos días de confinamiento rodeado de sus seres queridos. Si hace unos días, le veíamos bailando con su hermano Óscar, ahora le vemos tomar el sol junto a Christian, otro de sus hermanos. Mario y Christian, tumbados, presumen de bañadores y de abdominales.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Eva González teletrabaja con un espectador de lujo

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La presentadora de 'La Voz' ha querido mostrar cómo teletrabaja desde el salón de su casa: con el ordenador sobre la mesa y un espectador de lujo desde el sofá: su hijo Cayetano. Una imagen que se repite en muchos hogares españoles.

Edurne se mete a 'mecánica'

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La cantante acaba de llegar a España, se encontraba en Inglaterra con su novio, David Egea, donde, como todo el que llega a nuestro país, tendrá que cumplir una cuarentena de 14 días. Para entretenerse, se ha sumado a la moda del 'Tik Tok' y protagoniza un divertido baile para explicarle a su mecánico qué le pasa a su coche.

Alejandra Rubio desvela a qué se ha aficionado durante la cuarentena



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La hija de Terelu Campos pasa los días de confinamiento con una nueva afición: la red social 'Tik Tok' que ha causado furor entre otras celebrities como Amelia Bono o Edurne.

Paula Echevarría desvela cuál es su flor favorita

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La actriz ha querido amenizar el lunes con un jarrón lleno de flores para darle alegría al comienzo de la semana. Éstas son las peonías, unas de sus flores favoritas.

Kaia Gerber sufre un accidente y muestra las consecuencias

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La hija de Cindy Crawford ha compartido con sus seguidores que ha tenido un pequeño accidente que le ha provocado una rotura en el brazo. Lo lleva vendado pero eso no le impide que pueda bañarse en la piscina, siempre con el brazo por fuera.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io