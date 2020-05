El casoplón de Marc Jacobs, a la venta por 11 millones de euros

Marc Jacobs es uno de los diseñadores más talentosos del mundo y su casoplón, como no podía ser de otra manera, desprende buen gusto y elegancia. El americano ha conseguido vender su piso neoyorkino por la nada desdeñable cifra de 11 millones de euros. Eso sí, de la crisis inmobiliaria no se libran ni los ricos, ya que ese no era el precio inicial: Marc ha tenido que rebajarlo ¡en casi 3 millones de euros!

Él la adquirió en el año 2009 por 12 millones, y es que tal y como está el mercado ahora, parece que ha salido perdiendo. Aun así, estando en el West Village, y con las características que tiene, la casa lo vale: consta de cerca de 500 metros cuadrados distribuidos en cocina, salón, lavandería, comedor, tres dormitorios dobles, tres baños y dos tocadores. Además, cuenta con chimenea de leña y ascensor. La joya del piso son los 130 metros cuadrados de espacio al aire libre, que incluye un patio ajardinado y una terraza en la azotea. Vamos, lo que viene siendo un casoplón.



El diseñador parece que ha querido vender la casa porque 2019 fue un año de plena revolución personal. Jacobs se casó con el modelo Char Defrancesco, además de subastar parte de su colección de arte (recaudó más de 7 millones de euros con la operación). La pareja, poco después, se compró otra propiedad: una casa de 600 metros cuadrados por 9 millones de euros en el condado de Westchester, a las afueras de Nueva York. “Quiero empezar de cero y bajar mi huella de carbono de Manhattan”, dijo entonces.

Maquillador experto

Además, ahora, parece que Marc ha decidido cambiar los patrones por las brochas. El diseñador ha revolucionado la cuarentena subiendo tutoriales de maquillaje (y ya, de paso, haciendo publicidad de su propia línea, of course) a Instagram para animar a todos sus fans a ponerse guapos. “¿Por qué no hacer cosas acerca de cómo pintarte o cómo vestirte durante la cuarentena? ¿Por qué no disfrutar de este tiempo sin avergonzarnos y estar contentos y emocionarnos con lo que somos?”, explicó.



