No parece ella, pero sí: en todas las fotos que contiene este artículo, es la cantante Adele, pero lo más llamativo es que el día de su 32 cumpleaños publicó una foto en Instagram para agradecer a los sanitarios su trabajo en esta crisis. Y aunque el mensaje era importante, al final lo que consiguió fue dejar con la boca abierta a sus fans, y no por lo que escribió, sino por cómo se veía ella: ¡nada que ver con la mujer que en 2008 se dio a conocer al mundo entero con su el álbum titulado ‘19’! Y es que la pasada Navidad reconoció haber perdido 45 kilos, pero ahora ¡son 68!

Pocas veces perder dio tanto: 8,6 millones de 'likes' en Instagram en 24 horas y, por lo que se desprende de su sonrisa, mucha felicidad. Eso sí, éste es el resultado de un proceso que ya empezó en 2012: ha hecho mucho deporte y ha llevado una dieta no muy saludable (la dieta 'sirtfood') pero muy efectiva (sólo recomendable bajo la supervisión de un experto). Aún así, algunos relacionan la aceleración en la pérdida de peso y el cambio drástico con su separación, confirmada en 2019, de Simon Konecki, el padre de su hijo Angelo.

La mitad del dinero, para su marido

Su divorcio le ha costado la mitad de su fortuna, valorada, nada más y nada menos que en 160 millones. Si a nosotras nos pasara algo así no perdíamos peso, nos daba un patatús… ¡ay, con lo fácil que habría sido firmar una separación de bienes, nena!

